Il Roma - Icardi insiste per restare, l'Inter dice no. ADL pronto ad approfittare al primo segnale di apertura

E se alla fine tutto restasse così com'è? Da un lato c'è il Napoli, dall'altro c'è Mauro Icardi, sullo sfondo la Juventus e l'Inter in primo piano, ferma sulla sua posizione, irremovibile. L'enigma è ancora lontano dall'essere sciolto, ma fin quando i nodi non verranno al pettine una piccola fiammella di speranza azzurra resta accesa. Senza esagerare, senza chissà quale ottimismo, ma De Laurentiis è ancora lì con le dita incrociate. Sogna un bomber cinico, un rapace, un predatore dell'area di rigore. Un identikit che combacia con Maurito, da anni tra i migliori centravanti della Serie A. Qualcosa si sta muovendo perché il tempo stringe (meno cinque alla fine del calciomercato), ma a volte il caos più trasformarsi anche un immobilismo totale.

IRREMOVIBILI. L'Inter non arretra di un centimetro, ma vorrebbe sbrogliare la matassa in questi ultimi giorni della sessione estiva per una duplice ragione: evitare di tenersi sul groppone il lauto ingaggio percepito da Icardi (oltre 4,5 milioni più bonus) e chiudere definitivamente una telenovela gestita male che va avanti da troppo tempo. Mauro, di par suo, continua a dire di voler restare in nerazzurro. Un muro contro muro dovuto al fatto che "qualcuno di importante gli ha detto di restare", come svelato da Wanda Nara a Tiki Taka. Una sortita televisiva ben presto smentita da Marotta nel pre-partita di Inter-Lecce con delle parole al veleno: "Nessun dirigente dell'Inter ha invitato Icardi a rimanere, abbiamo dettato una strategia ben precisa e andremo fino alla fine". Una linea ben chiara, ribadita ancora una volta a Maurito in persona nell'incontro andato in scena ieri pomeriggio ad Appiano. Presenti al tavolino con l'ex capitano le due persone dal più alto potere decisionale, l'a.d. Marotta e il presidente Zhang. Come se l'Inter, mandando al Suning Center i volti più rappresentativi del club, abbia voluto rafforzare il concetto, con la speranza che l'ex numero nove capisca una volte per tutte che fossilizzarsi su Milano vorrebbe dire rimanere almeno altri sei mesi senza vedere il campo.

TRA NAPOLI E JUVE. Si convincerà stavolta Icardi, l'ex idolo della piazza che è convinto di potersi giocare le sue carte con quella che è la sua maglia dal 2013, che all'Inter non c'è più posto per lui? Intanto alcuni spifferi da Milano raccontano di un disgelo tra Marotta e il direttore sportivo della Juventus Paratici. Un fattore da tenere in considerazione, visto che l'unica alternativa che per ora l'argentino tiene in considerazione - checché dica Wanda - è proprio a tinte bianconere. Impossibile architettare uno scambio con Dybala, che all'Inter non vuole andare. Molto complicato anche farlo con Mandzukic, opzione non gradita ai nerazzurri. E senza le cessioni Paratici non può offrire cash. Il Napoli, invece, ha già fatto sapere al club meneghino che è disposto a mettere sul piatto una proposta molto vicina alla richiesta. E' per questo che continua a sperare. Il summit di ieri pomeriggio potrebbe aver smosso qualcosa, magari anche la dignità di Maurito. De Laurentiis è lì, sornione. Al primo segnale di apertura, se ci sarà, farà di tutto per accaparrarsi quello che per lui è uno dei migliori bomber d'Europa.