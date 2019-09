Il Roma: "Il clamoroso autogol con la Juve e l’assurda espulsione col Cagliari: il gigante Kalidou in difficoltà"

Sulla maglia ha l’effige del difensore più forte dello scorso campionato. Non c’è alcun dubbio che Kalidou Koulibaly sia un campione. E questo non si discute. Però il suo inizio di stagione non è stato all’altezza. Dall’autogol contro la Juventus all’espulsione col Cagliari, passando per altre prestazioni in campionato non esaltanti. Vero che nella gara di Champions contro il Liverpool è stato eccezionale, ma in campionato non sembra più lui. E quella scelta di Ancelotti di relegarlo in panchina è un altro segnale: che forse qualcosa non va. AUTOGOL ED ESPULSIONE. Koulibaly ha scosso i tifosi del Napoli con quel clamoroso autogol alla Juventus. Una beffa atroce al 95’, un episodio che ha tramortito il popolo azzurro e sicuramente condizionato il calciatore, che ha dovuto fare i conti con l’inevitabile contraccolpo psicologico. E col Cagliari è arrivata l’espulsione. Anche lo scorso anno Koulibaly fu espulso (a Milano con l’Inter), ma quello di mercoledì è stato un rosso diretto per proteste: sintomo di stress. PRIMA MAI IN PANCHINA. Nella scorsa e iconica stagione Koulibaly ha giocato sempre. Mai partito dalla panchina, ha saltato soltanto le partite in cui era squalificato. Niente turnover per lui, che sembrava essere l’unico azzurro “invincibile”, che non aveva bisogno di riposare. Adesso, dopo solo cinque giornate, le cose sembrano tanto diverse. L’allenatore lo ha messo in panchina contro il Cagliari. Perché? Si è parlato di un turno di riposo. Dovuto forse al fatto che Koulibaly ha giocato per intero la Coppa d’Africa, saltando tutto il ritiro e buona parte della preparazione estiva. In più, il calciatore è diventato felicemente papà per la seconda volta. La piccola Nessa è nata il 28 agosto: sono stati giorni particolari. L’imminente nascita della piccola non ha consentito al calciatore di partire per le vacanze, e le prime settimane sono state difficili. Con una neonata in casa, di appena pochi giorni, si dorme poco. Ed erano proprio i giorni in cui il Napoli si preparava alla sfida con la Juventus, che si è giocata il 31 agosto. L’ASSETTO DIFENSIVO. La coppia Koulibaly-Manolas non convince del tutto. Maksimovic, sia con il senegalese che con il greco, sembra dare più equilibrio al reparto. Forse la panchina di mercoledì “nasconde” anche una preferenza tattica di Ancelotti, che attende che la coppia di “colossi” si affiati per bene. Anche il gol di Castro è arrivato con loro due in campo. Una coincidenza, o forse no.