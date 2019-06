Il Roma - Il Napoli sta organizzando un'amichevole col Dalian di Hamsik: si attende ok dalla Cina

Il Napoli sta organizzando un’amichevole contro il Dalian di Marek Hamsik. La partita, prevista per agosto, si dovrebbe giocare dopo Ferragosto, quando il campionato cinese si fermerà per la pausa estiva. L’idea è nata dal presidente De Laurentiis, che ha concordato la partita già in sede di trattativa per la cessione in Cina dell’ormai ex capitano. Dovrebbe essere questa la sorpresa che il presidente aveva annunciato per martedì e poi rinviata. Un annuncio che non è ancora arrivato perché il Napoli aspetta ancora l’ok dalla Cina. C’è la disponibilità del club azzurro, che vorrebbe far salutare Hamsik dai tifosi nel San Paolo rinnovato. Lo riporta Il Roma.