Il Roma - Il nuovo Napoli si basa su due principi fondamentali. E spunta un idolo a sorpresa...

La pioggia stravolge i piani del Napoli. Non è una novità, in Val di Sole, ma il temporale di ieri è stato forte, intenso e costante. Oltre mezz'ora sotto il diluvio, per la squadra, nel pomeriggio del dodicesimo giorno di ritiro. Per questo motivo la partitella non s'è neppure conclusa e i calciatori sono stati costretti ad abbandonare il campo in anticipo nonostante fossero concentrati solo sul proprio lavoro. La seduta è durata poco meno di un'ora, impossibile proseguire con la pioggia fitta e il campo pesante col pallone che non rimbalzava e la visuale scarsa. Minuti di caos, soprattutto per i tifosi che non sapevano come ripararsi, ma anche di sorrisi. Il Napoli s'è divertito, il clima è cordiale, c'è grande serenità tra i calciatori.

GIORNO DODICI. Doppia seduta, ieri, per il Napoli. Domani l'amichevole con la Feralpisalò alle ore 17.30. Ha lavorato a parte Manolas, che nel pomeriggio ha svolto lavoro in palestra con Ghoulam. Agli ordini di Ancelotti, i calciatori si sono allenati su ritmi intensi, lo hanno fatto sempre col pallone tra i piedi, l'alleato di un'estate che dovrà condurre ad una stagione che si preannuncia ricca ed intensa. Grandi applausi per Insigne e Mertens oltre a quelli per lo stesso Ancelotti, che ha le idee chiare sul futuro e sta chiedendo alla squadra di concentrarsi su quelli che sono i rinnovati principi del suo calcio.

CHE SUCCEDE. Profondità e verticalizzazioni: sono i due concetti da cui ripartirà il Napoli di Ancelotti. Una squadra che non avrà voglia di indugiare o perder tempo, ferma sulla necessità di arrivare quanto prima all'interno dell'area di rigore o nei suoi paraggi. Le indicazioni arrivano da Dimaro Folgarida, sede del ritiro estivo, dove nasce il futuro, dove si costruiscono le idee che dovranno condurre il Napoli alla rincorsa della Juventus e alle big di Champions League. Ieri, agli ordini dell'allenatore, la squadra s'è concentrata su esercitazioni tattiche, varie e differenti, per perfezionare ciò che dovrà accadere nella prossima stagione.

IDOLO PORTOGHESE. Oltre ai big - Insigne, Mertens e Manolas su tutti - la mascotte del gruppo, a sorpresa, è Mario Rui. I tifosi lo incitano, lo sostengono, intonano cori tutti per lui. Lo fanno soprattutto nel corso delle esercitazioni per i calci di punizione, una delle sue specialità. Quando segna, il delirio. Tutti in piedi per lui. Ovazioni e applausi. Il portoghese si rivolge alla tribuna, sorride e ringrazia. Il futuro è in bilico e per il momento può attendere.