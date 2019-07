Il Roma - Il Real Madrid spendaccione fa arrabbiare ADL per l'affare-James: il motivo

Il Real Madrid fa arrabbiare De Laurentiis per James Rodriguez. Quando Aurelio De Laurentiis dice che la richiesta del Real Madrid per James Rodriguez è ingiusta, non intende dire che è troppo alta. Il senso del suo discorso è diverso, e probabilmente giustificato: il club di Florentino Perez ha prestato per due anni il colombiano al Bayern Monaco senza pretendere l’obbligo di riscatto. Una formula molto vantaggiosa a un club ricchissimo come quello tedesco. E ora col Napoli pretende di cedere il giocatore in un’unica soluzione a una cifra decisamente alta, 42 milioni di euro (e ne aveva chiesti 55). Il Napoli, però, rispetto al Bayern Monaco, è un club molto più piccolo e con risorse economiche decisamente inferiori. Da qui il disappunto di De Laurentiis, che deve fare i conti con una contingenza particolare. Proprio in questa estate il Real Madrid ha deciso di rifondare, e lo sta facendo spendendo tantissimo: enormi gli investimenti già fatti per il club di Florentino Perez: ben 100 milioni per Eden Hazard, 60 milioni per Jovic, 50 milioni per Militao, 48 per Mendy e 45 per Rodrygo. Una somma di ben 303 milioni già spesi. Invece Perez ha ceduto Kovacic al Chelsea per 45 milioni, Marcos Llorente all’Atletico Madrid per 30 milioni, Theo Hernandez al Milan per 20 milioni, e Raul de Tomas per 20 milioni al Benfica. Cessioni che hanno portato nelle casse 188 milioni. C’è un disavanzo di ben 115 milioni, che Perez vorrebbe colmare con alcune cessioni: tra queste proprio quella di James Rodriguez (valutato 50 milioni), poi Lucas Vazquez (valutato 40) e Mariano Diaz (valutato 45). Sarebbe questo l’obiettivo: cedere i tre calciatori a titolo definitivo per incassare subito i 115 milioni di euro (gli eventuali sconti non sono considerati) che serviranno ad appaniare le spese per tentare un altro colpo milionario: quello per Pogba del Manchester United, che potrebbe costare anche 150 milioni di euro. De Laurentiis si trova, suo malgrado, in una situazione complessa: dove il Real aspetta i soldi del Napoli per poter monetizzare. Strano ma vero.