Il Roma - Il San Paolo a supporto del Napoli: si va verso il record di spettatori in campionato

La voglia di reagire è tutta lì, nelle ultime battagliere dichiarazioni di Fernando Llorente e nella corsa al botteghino in vista di Napoli Brescia, in programma domani alle 12 e 30. I vuoti registrati con il Cagliari cederanno il posto ad una cornice pienamente degna del nuovo San Paolo. A Fuorigrotta, per pranzo, sono attesi circa quarantacinquemila spettatori tra paganti e abbonati.

Numeri in felice controtendenza rispetto al recentissimo passato. Aiuta l’orario e aiutano i prezzi, senza dubbio alla portata. E la risposta dei tifosi, troppo spesso chiamati in causa quando le cose non vanno per il meglio, stavolta non si è fatta attendere.

Un bel segnale, un messaggio incoraggiante e costruttivo, a dispetto dell’ultimo capitombolo casalingo che evidentemente non ha lasciato pesanti strascichi nell’ambiente partenopeo. Nulla è ancora perduto e il disfattismo, dopo una gara approcciata male ma segnata anche da una dose di sfortuna non indifferente, di certo non aiuta. Ancelotti ha chiesto più volte sostegno e fiducia per il suo Napoli e domani, numeri alla mano, di certo non mancheranno.



NON SOLO IL BRESCIA ma anche il Genk, prossimo avversario della compagine partenopea mercoledì sera (ore 19) per la seconda giornata di Champions League. Gli azzurri vogliono mettere un’ipoteca sulla qualificazione e saranno sostenuti da mille fedelissimi che hanno polverizzato in poche ore i biglietti disponibili per la trasferta in Belgio, nonostante i soliti disservizi registrati sulla piattaforma digitale e i prezzi decisamente “fuori mercato” (sessantacinque euro). Pochi, comunque, i tagliandi messi a disposizione, a fronte di una richiesta equivalente al triplo della effettiva disponibilità.

Il ciclo si chiuderà domenica sei ottobre a Torino, laddove potranno giungere solo quei tifosi muniti di tessera del tifoso, secondo quanto disposto dal Casms che ha dunque ravvisato un grado di criticità elevato per il match questione. Le limitazioni, in ogni caso, non freneranno la carovana partenopea, pronta a riempire il settore ospiti dell’Olimpico.



LO STADIO AMICO nel momento del bisogno, con i bonus sconfitta già sprecati dopo appena sei partite di campionato. Il Napoli non può concedersi ulteriori passi falsi, è di fatto obbligato a ripartire con un bel successo a danno delle rondinelle che stanno ben figurando in questo inizio di campionato.

Domani, però, non potranno esserci alibi legati alla malasorte o a qualsiasi altro inconveniente. Intanto Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Brescia che si disputerà domani mattina alle ore 12.30 al San Paolo.

Complice i prezzi bassi, è previsto il pienone a Fuorigrotta: da giorni è esaurito l'anello superiore (tranne un migliaio di biglietti di Tribuna Posillipo e Nisida) e sono in esaurimento anche i settori inferiori di Curva A, Curva B e Distinti. Ancelotti insegue la quarta vittoria stagionale in serie A per restare in scia alle prime della classe e per restituire entusiasmo ai tifosi e alla squadra.