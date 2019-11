Il Roma in vista del Liverpool annuncia: "Riecco Mario Rui, Fabiàn e Manolas"

Prima ancora della rivolta seguita al pareggio interno con il Salisburgo, il Napoli aveva già palesato diversi problemi dal punto di vista del gioco. E’ dall’inizio della stagione che in campionato la squadra sta facendo una gran fatica ad esprimere quel tipo di calcio bello, veloce, preciso e intenso che aveva reso gli azzurri il team più invidiato della Serie A. Nei nostri confini i risultati sportivi latitano, ma in Champions League il discorso è stato diverso fin dall’inizio. Allora la domanda è lecita: l’Europa può diventare la medicina giusta per trovare finalmente la svolta che si sperava arrivasse già contro il Milan?

AD ANFIELD CON MARIO. Non sarebbe un dramma perdere con il Liverpool, nel teatro dei sogni in cui chiunque ci ha lasciato la pelle negli ultimi anni, ma è ovvio che gli azzurri siano chiamati a fare almeno bella figura. Occorrono convinzione, determinazione, quella grinta che rappresenta il minimo sindacale anche in un momento di crisi. Ancelotti sta già studiando la situazione, ben consapevole che con la tipica intensità del calcio inglese avrà bisogno di una squadra al massimo della propria forma. Un paradosso, oggi. Ma almeno dal punto di vista fisico non può permettersi sorprese. Per mercoledì sarà recuperata una pedina fondamentale: il terzino sinistro. Mario Rui, neanche convocato nell’ultimo match con il Milan, nella seduta di scarico di ieri ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte da solo, personalizzato, ma la sensazione è che per la gara nel Merseyside si farà trovare pronto. Impossibile affermarlo con certezza, perché quando si tratta di fastidi muscolari contano le percezioni del giocatore stesso, ma la voglia di giocare una partita così importante potrebbe spuntarla su ogni malanno.

GLI INFORTUNATI. D’altronde la sua alternativa di ruolo, Ghoulam, è ancora fermo ai box ed è prevedibile l’ennesima assenza anche ad Anfield. L’algerino continua a soffrire di guai muscolari e, malgrado il massimo impegno profuso negli allenamenti svolti, non riesce a mettere forza nelle gambe. E’ per questo che Ancelotti continua a dire che non è pronto per giocare. Discorso diverso invece per Milik, l’attaccante più prolifico dell’ultimo periodo. L’ex Ajax avverte uno stato di sofferenza mio-tendinea della zona addominale e a Liverpool resterà probabilmente ancora fuori. Non c’è certezza sui tempi di recupero, ma si proverà a recuperarlo per il Bologna o per l’Udinese sei giorni dopo. A Milano ha dato forfait anche Manolas, alle prese con un’infrazione al costato che pareva superata e invece continua a condizionare il suo rendimento. Ma mercoledì il greco dovrebbe esserci. E, come lui, anche Fabian e Insigne: il primo è stato fermato da un piccolo fastidio muscolare, cosa di poco conto, mentre il capitano ha rimediato una botta al gomito. Problemi che entrambi si sono già messi alle spalle.