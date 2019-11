Il Roma - Insigne out fa felice Klopp: l'azzurro era il vero incubo dell'allenatore tedesco

Questa volta Jurgen Klopp può stare tranquillo. Domani nel suo Anfield Road non ci sarà di fronte Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli è un po’ un incubo per l’allenatore tedesco: su quattro incroci contro il tecnico tedesco, l’attaccante azzurro ha timbrato il cartellino ben tre volte. I primi due, nella stagione 2013-2014, quando il Napoli pescò nel girone il Borussia Dortmund vice-campione d’Europa. Insigne segnò al San Paolo, con una bellissima punizione che costò gli incisivi al povero portiere Langerak, e al ritorno, nella disfatta di Dortmund, subentrando a partita in corso e piazzando la zampata vincente. La terza rete, invece, l’ha segnata proprio l’anno scorso, al 90’, facendo venire giù il San Paolo con il gol vittoria contro i Reds, che poi vinsero il trofeo e domani sfideranno gli azzurri da campioni in carica. Ma questa volta Lorenzo Insigne non ci sarà: la botta al gomito rimediata sabato sera nella gara contro il Milan si fa ancora sentire. Il calciatore non riesce a muovere il braccio bene, perché sente dolore. Da qui le difficoltà ad allenarsi e l’indisponibilità per la partita. Inutile fare la trasferta senza giocare, quindi Insigne rimarrà in sede per fare un po’ terapie e prepararsi al recupero per la partita contro il Bologna di domenica alle 18. Non ci sarà, quindi, Lorenzo Insigne domani sera ad Anfield nella sfida di Champions tra Liverpool e Napoli. Domenica si era allenato bene ma ieri mattina, dopo un confronto con lo staff medico, ha dato forfait. Sono stati, invece, convocati Fabian Ruiz e Mario Rui. Lo spagnolo è a disposizione, per quanto riguarda il terzino si deve monitorare la sua condizione. è da tempo che non gioca e si è allenato a parte per varie volte. Ancelotti, comunque, confida in un rientro per riuscire ad avere un terzino sinistro di ruolo. La sfida con i campioni in carica potrebbe essere fondamentale per una ripartenza in caso di non sconfitta. Ma anche se si dovesse perdere nulla sarebbe perso per la qualificazione. E pure Ancelotti non verrebbe esonerato, nemmeno in caso di sconfitta ad Anfield e qualificazione rimandata. Il tecnico, però, si giocherà tutto in campionato e contro il Genk. In attacco, con Milik ancora in infermeria, ci dovrebbe essere la coppia Mertens-Lozano. A centrocampo Fabian andrà a sinistra con Allan e Zielinski sempre al centro. In difesa c’è da capire se ci sarà o meno Mario Rui. Se dovesse partire dalla panchina allora Di Lorenzo potrebbe spostarsi a sinistra con Maksimovic bloccato a destra. Al centro del reparto Manolas e Koulibaly. Tra i pali Meret. Questa mattina la partenza per Liverpool. Ancelotti sarà in conferenza stampa con un calciatore alle 19 ora italiana.