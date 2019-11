Il Roma - Inter destinazione gradita per Mertens: ADL chiede 20 mln per l'addio a gennaio

Mertens-Inter: affare che può decollare. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Roma': "In effetti Mertens si guarda altrove da tempo: pur avendo affermato di voler rinnovare, il belga sta valutando offerte e possibilità dalla Cina, ma non solo. Si è fatto più forte il corteggiamento dell’Inter, che segue Mertens già da un paio d’anni. Il belga è un pallino di Marotta, che vorrebbe prenderlo a parametro zero a luglio per inserire un rinforzo di qualità, che possa essere una risorsa preziosa dalla panchina. Il giocatore del Napoli è interessato: non gli dispiacerebbe l’esperienza a Milano, perché si sente ancora giovane e in grado di dare tanto. L’Inter potrebbe tentare l’assalto per gennaio, ma è molto improbabile che ciò possa avvenire. Mertens lascerebbe Napoli solo a contratto scaduto, mentre De Laurentiis chiederebbe almeno 20 milioni, nonostante i pochi mesi rimanenti di contratto. In realtà, non risulta nemmeno che il calciatore si sia proposto all’Inter: vero che Mertens gradirebbe l’ipotesi, ma è la società nerazzurra che sta esercitando un forte pressing per fare il colpo a costo zero il prossimo giugno".