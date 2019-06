Il Roma istruisce il Napoli: "Evitiamo di perdere per strada pezzi di valore"

È vietato perdere pezzi di valore. Carlo Ancelotti vuole stare tranquillo nella sua villa di Vancouver dove sta trascorrendo un po’ di meritate vacanze. Con vista sull’Oceano Pacifico, l’allenatore di Reggiolo si gode un po’ di pace ma non può fare a meno di pensare al Napoli. Che deve sì rinforzarsi ma non sicuramente cedere calciatori fondamentali per la crescita del progetto. Carletto sta seguendo con molta attenzione l’evolversi della trattativa per l’acquisto di James Rodriguez. Ma al tempo stesso è concentrato sulla rosa che non deve essere smontata. La priorità era quella di trattenere soprattutto Koulibaly. Ad oggi, con il muro alzato da De Laurentiis, sembra che non ci siano pericoli. Il presidente ha risposto niet a tutti quelli che si sono fatti avanti anche con cifre sostanziose. Perdere il senegalese vorrebbe dire rinunciare in partenza a qualsiasi tipo di progetto vincente. La dietro si deve stare tranquilli e prendere meno gol possibili.



Chi pare che voglia andare via è Albiol. La spagnolo, dopo sei anni di azzurro, sente il richiamo di casa. Ha una clausola di 4 milioni di euro che il Villareal vorrebbe pagare. Difficile non accontentare Raul che ha dato tutto sempre e comunque. Pur arrivando dal Real Madrid si è calato subito nella parte e non ha avuto problemi con i cambi di allenatori. Da Benitez ad Ancelotti passando per Sarri è sempre stato ligio al dovere e si è guadagnato sul campo la titolarità. Dovesse aver deciso di salutare tutti bisognerebbe solo applaudirlo e ringraziarlo per tutto quello che ha dato. A quel punto, però, il Napoli dovrebbe muoversi subito per trovare un degno sostituto. Un elemento capace di non farlo rimpiangere. Il rinforzo ideale sarebbe Manolas ma come sempre c’è la Juventus tra i piedi. Pare che la Signora voglia usare Higuaìn come merce di scambio per prendere il greco.