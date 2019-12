Il Roma lancia il nome di Roca: "Piace molto ad ADL, clausola da 40 mln"

Un centrocampista per gennaio. Sarebbe questa la richiesta di Gennaro Gattuso ad Aurelio De Laurentiis per il mercato di gennaio. Nessuna lista delle spese, e nemmeno nessuna rivoluzione. Per quella Aurelio De Laurentiis aspetterà la prossima estate. L’obiettivo è chiaro, quindi: per permettere a Gattuso di utilizzare il suo 4-3-3, che con questo organico non si esprime al meglio. Eppure il nuovo allenatore non ha espressamente chiesto un regista: gli basta un giocatore in grado di far giocare il pallone e di tenere il pallone, ma anche in grado di coprire e arretrare se serve.

È chiaro che il profilo ideale è quello del classico regista da mettere in mezzo al terzetto di centrocampo: lì dove giocava Jorginho, ad esempio. Il nome gradito al presidente azzurro (e approvato da Gattuso) è quello di Lucas Torreira dell’Arsenal. L’uruguaiano era stato già cercato dal Napoli quando giocava alla Sampdoria, ma poi non se ne fece più nulla. Oggi il 23enne è un po’ in un limbo con l’Arsenal: tuttavia deciderà il nuovo allenatore, Arteta, atteso in queste ore sulla panchina dei Gunners. Da buon assistente di Guardiola difficilmente lascerà partire un regista pure, e in ogni caso l’Arsenal chiederà una cifra sui 40 milioni. Troppi, anche se De Laurentiis potrebbe investirne 30 o 35, ma con la formula del prestito. Insomma, Torreira non è proprio in lista di sbarco.

Al presidente azzurro piace molto Marc Roca dell’Espanyol: il regista 22enne è compagno di squadra di Fabian Ruiz nella nazionale spagnola Under 21, con la quale ha vinto il titolo Europeo la scorsa primavera. Ha una clausola di 40 milioni di euro e la scorsa estate sembrava vicinissimo al Bayern Monaco. Poi non se n’è fatto più nulla, e ora non sta vivendo una grandissima stagione. A De Laurentiis piacerebbe portarlo a Napoli, ma i 40 milioni sono un ostacolo pesante. Però, se Fabian Ruiz dovesse chiedere di andar via (più in estate che a gennaio) con i soldi della sua cessione si potrebbe investire per un ruolo più congeniale al Napoli di oggi e a quello che verrà. Solo ipotesi, ma Roca è un giocatore sul quale De Laurentiis investirebbe volentieri. Altre piste portano a Sander Berge del Genk (che a gennaio non dovrebbe partire) e poi al “solito” Stanislav Lobotka. Classe 1994, è uno slovacco che gioca nella Liga spagnola, nella fila del Celta Vigo: sotto contratto con i galiziani fino al 30 giugno 2023, ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro ma può essere acquistato spendendo una decina di milioni in meno. Berge, invece, è sotto contratto fino al 30 giugno 2021, viene valutato circa 20 milioni di euro dal suo club.