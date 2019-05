Il Roma: "L’anno zero di Ancelotti è passato, il prossimo non si può sbagliare"

Adesso viene il difficile. Terminata la stagione con un secondo posto netto e mai in discussione, il Napoli guarda al futuro cercando di rinforzarsi bene per poter migliorare e tenere il passo della Juventus campione d’Italia. Non è riuscita mai a dare fastidio alla Signora la squadra azzurra ma al tempo stesso nessuno ha provato ad usurpare la piazza d’onore ai partenopei. Si pensava ad inizio torneo che si potesse almeno stare agli stessi livelli fino alla fine ma la flessione da gennaio in poi è stata determinante e ha fatto volare Cristiano Ronaldo e company. Si va in vacanza, dunque. Venerdì Ancelotti festeggerà in anticipo il suo compleanno a Capri e subito dopo partirà per il Canada per tirare un po’ il fiato. Ha già stilato il suo programma e ha fatto i nomi di chi vorrebbe per migliorare la sua rosa. Sarà in continuo contatto con Giuntoli anche da Vancouver per capire quali saranno gli sviluppi del mercato. Non c’è stata continuità nel corso della stagione appena conclusa. È mancato l’equilibrio giusto per tenere testa alla Juventus e per imporsi ancora di più in Europa League. Nel prossimo anno calcistico si dovrà fare bene sia all’andata che al ritorno. Non ci dovrà essere una prima parte buona e una seconda dove qualcuno si rilassa. Certo, l’infortunio di Albiol non era preventivabile Ma che Allan si distraesse dopo le richieste del Psg proprio no. A prescindere da tutto si è segnato poco nonostante la gran mole di gioco che c’è stata in alcune partite. Si creato molto ma la davanti nessuno è stato cinico al punto giusto. Il cinismo si può comprare sul mercato. Così come il carattere di qualche giocatore esperto che si carichi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà. Proprio per questo motivo il mercato non si dovrà sbagliare. Certo, i campioni non potranno mai arrivare visto il budget messo a disposizione di De Laurentiis. Ma qualche colpo di magia, grazie ad Ancelotti, non è da escludere. Stavolta Carletto si gioca una grande fetta della sua credibilità di allenatore. Nel primo anno non ha influito molto perché aveva ancora il gruppo storico di Sarri.