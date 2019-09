Il Roma - Le big spagnole inseguono Fabian, ma ADL si oppone: è stato il primo a crederci

Inseguirlo oggi è più difficile, Fabian Ruiz è già distante, sarà difficile prenderlo. L'estate scorsa, invece, De Laurentiis c'ha messo poco per farlo suo: è andato dal Betis, ha pagato la clausola rescissoria da 30 milioni e l'ha regalato ad Ancelotti. Un anno dopo, il suo valore è più che raddoppiato. Merito di una grande stagione, di un europeo Under 21 esaltante e di una carriera che comincia a brillare sul serio dopo aver accennato luce quand'era appena un ragazzino. Il gol al Lecce è solo un indizio del suo talento. Il tiro a giro col mancino da destra è la specialità della casa, un gesto tecnico che gli riesce con naturalezza. Domenica pomeriggio l'ha confezionato a due passi da Abidal, presente in tribuna ad osservarlo. Il Barcellona si sta interessando a lui, l'ha fatto anche il Real Madrid, ma Fabian è blindato dal Napoli, tratta il rinnovo di contratto e non ha alcuna intenzione di andar via.

UNIVERSALE. Nella sua prima stagione ha dimostrato di saper far tutto in ogni zona del campo. Ancelotti l'ha schierato esterno a destra, a sinistra, da centrale di centrocampo e, alcune volte, anche da seconda punta, come nel secondo tempo contro il Psg al Parco dei Principi. Fu un suo tiro sporcato a propiziare il gol di Mertens. Il grande pregio di Fabian è proprio la duttilità. Lo spagnolo gioca ovunque senza snaturarsi, è fedele al suo calcio a prescindere dal ruolo. Oltre alla grande tecnica, l'ex Betis gioca di fisico, usa il suo corpo (190 centimetri) per difendere palla, contrastare, saltare di testa. Un valore aggiunto per la squadra nelle situazioni più complesse. Poi arriva il talento, la classe illuminante di un mancino capace anche di segnare gol come quello di domenica, il primo stagionale. Lo scorso anno, in totale, furono 5 in Serie A e 7 complessivi. Superare il suo primo record azzurro è un traguardo alla portata e uno dei suoi primi obiettivi.

LA CORTE DALLA SPAGNA. Il Barcellona segue Fabian, così come il Real Madrid. Le big spagnole si sono accorte in ritardo dell'andaluso. Un anno fa sarebbe stata dura, per il Napoli, strapparlo alla concorrenza locale. Per fortuna non c'era nessuno a bussare alla porta del Betis. I due principali club spagnoli, pur avendolo seguito a lungo, erano ancora dubbiosi sul suo talento e hanno permesso al Napoli di concludere un vero e proprio affare. Ora sperano di poter convincere la società azzurra a suon di milioni, magari accadrà, di sicuro non a breve, ma ce ne vorranno tantissimi, di soldi, per convincere De Laurentiis a privarsi di un calciatore universale che ha conquistato in poco tempo il cuore dei tifosi e quello del suo primo fan: Ancelotti. Senza distinzione tra padre e figlio. Basta il cognome.