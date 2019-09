Il Roma - Llorente, cena con Giuntoli dopo il Liverpool per una scommessa

I gol per conquistare i tifosi maschi. I suoi occhi verdi per le tifose donne. Fernando Llorente ha proprio tutto quello che serve per piacere a tutti. Nonostante lo scetticismo per la sua età e l’arrivo a Napoli da svincolato, l’ex Siviglia e Tottenham ha convinto il pubblico partenopeo: in due partite un assist e un gol. Il primo in azzurro segnato al debutto in Champions League, da subentrato e a quel Liverpool che lo ha sconfitto nell’ultima finale di Champions League. Insomma, se avesse voluto scrivere un inizio da incorniciare la trama sarebbe stata più o meno questa.

I TIFOSI sono già entusiasti di Llorente: quel bacio alla maglia azzurra dopo il gol ha spazzato via le perplessità sul suo passato juventino. Ma soprattutto ha dato conferma che il rinforzo per l’attacco non è solo Lozano, ma anche lui. Un inizio incoraggiante, con l’attaccante spagnolo che ha conquistato anche il pubblico femminile. In verità non gli è servito giocare: un fisico e un volto da modello sono più che sufficienti. Ma Llorente sta dimostrando di essersi integrato già bene in città. Martedì sera, dopo la partita, è andato a mangiare una pizza con i suoi agenti e il ds Cristiano Giuntoli. Si trattava di una piccola scommessa, che evidentemente è stata vinta: una cena col direttore sportivo che fortemente lo ha voluto al Napoli. Con l’attaccante c’erano anche gli agenti del calciatore, tra cui il fratello. Una serata da incorniciare. e proprio Miguel Llorente, fratello ed agente di Fernando, ha rilasciato una breve dicharazione a Radio Kiss Kiss Napoli commentando la prima rete dell'attaccante basco in maglia Napoli: “Martedì sera ero a San Paolo ma ora sto tornando in Spagna. Per descrivere la serata di ieri uso una sola parola: estasi».

LLORENTE ci teneva molto a cominciare bene: «Sono felice davvero. Il San Paolo mi ha dato forti emozioni. Non pensavo di poter aiutare la squadra così da subito, con un gol e un assist. Sono contento». A Llorente poco importa di cominciare dalla panchina. Carlo Ancelotti lo ha voluto anche per questo: ma se il suo rendimento sarà questo, è probabile che l’allenatore possa anche deciderlo di lanciarlo dal primo minuto. Per Lecce, intanto, è ballottaggio aperto tra lui, Lozano e Milik, che sta rientrando. Il posto di Dries Mertens, invece, al momento sembra intoccabile.