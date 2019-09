Il Roma: "Lozano ancora inespresso, ma Ancelotti sa quanto vale"

Ad osservarlo bene, senza conoscere la sua storia, Hirving Lozano sembrerebbe un Inzaghi con più tecnica e sprint. Se ne sta a ridosso dell'area di rigore, tra i due centrali, in attesa del pallone giusto da depositare in rete. Non è ancora successo. Quando si abbassa subisce falli, per il resto attende che la manovra si sviluppi senza farne parte, avulso dal gioco, uno spettatore voglioso di cogliere potenziali occasioni da tramutare in gol. In realtà il talento messicano, pagato oltre 40 milioni, ha altre caratteristiche: è un esterno che sa attaccare la profondità, uno che semina il panico con la sua velocità, che crea superiorità numerica e vede la porta come un attaccante. Ancelotti lo ha scoperto al Mondiale del 2018, quando commentava le partite della sua Nazionale per una tv messicana, e ne ha parlato con la società. Il Napoli lo ha corteggiato per diversi mesi e quest'estate è riuscito ad acquistarlo dopo una lunga trattativa condotta anche con Mino Raiola, il suo agente. I tifosi, un mese dopo l'inizio della stagione, s'interrogano. Non sulle sue qualità, ancora inesplorate, ma sul ruolo. Per molti non è lì, da attaccante, che Lozano dovrebbe giocare. Per Ancelotti, invece, è esattamente quella la sua posizione. Il Napoli ha acquistato Lozano - seguendo anche il parere dell'allenatore - per offrire una variante al gioco, per arricchire il reparto offensivo con un calciatore con caratteristiche complementari a quelli già presenti in organico. Lozano non è una vera prima punta ma può fare quei movimenti. Permette al Napoli di allungarsi, offre profondità, tiene in apprensione i difensori avversari. Ma ci vorrà tempo prima di conoscerlo, scoprirlo e apprezzarlo. Servirà al calciatore per imparare a convivere col calcio italiano e coi suoi compagni, dei quali sa qualcosa ma non ancora tutto. ANCELOTTI E L'ANNUNCIO. Il 5 maggio scorso, in conferenza stampa, al termine della partita vinta contro il Cagliari, Carlo Ancelotti stava dipingendo il ritratto di Lozano parlando di mercato: "Non dò molta importanza alla struttura del giocatore ma alla capacità di muoversi senza palla, di attaccare la profondità. Non stiamo cercando un giocatore con una struttura particolare, ma uno che possa migliorare la qualità del reparto offensivo". Tre mesi dopo, l'attaccante nel mirino è al centro dell'area avversaria, fa coppia con Mertens, ha già segnato un gol alla Juve e fatto innamorare i tifosi per uno stop volante con la Sampdoria. Il resto è tutto da scoprire: il messicano sta pagando la scarsa intesa coi colleghi - crescerà partita dopo partita - ma anche una condizione fisica non ancora ottimale. Ancelotti lo sta gestendo, gli regala un'ora prima di rilevarlo, annota pregi e difetti, limiti da correggere. La stagione è appena iniziata e Lozano non vede l'ora di esaltarsi come faceva ai tempi del Psv e col Messico. Non si diventa El Chucky per caso.