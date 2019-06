Il Roma - Manolas, tutto definito: il Napoli "fingerà" di pagare la clausola, i dettagli

Nel giorno in cui Raul Albiol si accasa (o quasi) al Villarreal, il Napoli trova l’accordo con la Roma per portare Kostas Manolas in azzurro. Definito l’affare con l’inserimento di Amadou Diawara, ma a particolari condizioni. La Roma (che ieri ha ingaggiato il nuovo ds Petrachi) ha bisogno di fare plusvalenze per 45 milioni entro il 30 giugno, di fatto entro venerdì. La clausola di 36 milioni di Manolas, però, è esercitabile solo dal 1 luglio. Per accontentare la Roma, quindi, il Napoli ha dovuto “fingere” di pagare la clausola, versando entro il 30 giugno i 36 milioni della postilla. Poi, dal 1 luglio, la Roma prenderà Diawara a titolo definitivo per una cifra tra i 16 e i 18 milioni, se si contano i bonus. Soldi che rientreranno nelle casse del Napoli e che di fatto ammortizzeranno il costo per il difensore. Un piccolo escamotage richiesto dal club giallorosso, che comunque è sempre venuto incontro al Napoli, di fatto senza trattare con altri club interessati al difensore greco. Operazione ormai definita, si aspettano le scadenze dovute per gli annunci e le visite. A Manolas un contratto da 4 milioni di euro più bonus (si arriva a 4,5) per cinque stagioni. Definito anche il discorso per James Rodriguez dal Real Madrid. C’è l’accordo per il prestito oneroso (10 milioni) e il diritto di riscatto che oscillerà tra i 30 e i 40 milioni. Il Napoli si impegnerà a riscattare il fantasista colombiano, con la novità che nell’affare sarebbe stato inserito Koulibaly: tutto chiaramente in riferimento al 2020, tra un anno. Per James Rodriguez un contratto di cinque anni a 6,5 milioni a stagione. In questo caso per gli annunci bisogna aspettare la Coppa America.