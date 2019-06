Il Roma - Meret erede di Donnarumma con l'Under 21: comincia la sua avventura azzurra

Il ritiro è cominciato, non resta che vivere gli Europei, possibilmente da protagonista. Alex Meret sarà l’erede annunciato di Donnarumma. Lo ha svelato Di Biagio, che punterà sul portiere del Napoli per sostituire il milanista, ormai da tempo inserito coi grandi di Mancini. Una grande responsabilità, per Meret, pronto ad imporsi tra i pali dell’Under 21 e a due passi da casa. Si comincia domenica con l'esordio contro la Spagna. Sarà lui l'unico calciatore del Napoli che rappresenterà l'Italia. Non ce l'ha fatta Luperto, escluso per lo scarso minutaggio dell'ultima stagione. Meret e Audero saranno i due riferimenti della porta. «Non ho ancora scelto chi sarà il titolare » le parole di Di Biagio che creano curiosità e attesa. L'azzurro - che ha scelto la maglia numero 22 - è carico, emozionato, felice per questa nuova avventura. Ha attraversato una stagione intensa, complessa ed esaltante. Ora intende concluderla nel migliore dei modi.

FUTURO AZZURRO. Meret, già il presente del Napoli, sarà il futuro dell'Italia con Donnarumma. Prima, però, dovrà confermare le sue doti in Under 21. La squadra di Di Biagio è tra le favorite dell'Europeo per due motivi: perché si giocherà in Italia e perché, soprattutto, la squadra è davvero forte, con tanti calciatori che giocano in Serie A già da diversi anni come Pellegrini, Barella e Chiesa. A Meret il compito di sbarrare la porta per conquistare la vittoria. Impresa prestigiosa per un talento assoluto del ruolo. Meret, classe ’97, disputerà l'Europeo e poi sarà pronto per essere convocato dal ct Mancini coi grandi. Ha l’età giusta e l’esperienza necessaria per ritrovarsi, molto presto, catapultato nel mondo della nazionale maggiore.

FUTURO. Il Napoli si tiene stretto Meret, lo ha già blindato col primo contratto (della durata di cinque anni, scadenza nel 2023) ed ora se lo godrà agli Europei sperando di cogliere nuove prodezze come quelle dell'ultimo campionato.