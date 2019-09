Il Roma - Mertens la costante dell'attacco azzurro, il belga ha puntato l'obiettivo

Avrà guardato Ancelotti più di una volta, avrà sperato in un cenno, avrà immaginato il suo ingresso in campo e magari anche due gol per bruciare le tappe della storia. Ma Dries Mertens, domenica scorsa, sapeva bene che la sfida contro il Lecce l'avrebbe vissuta solo dalla panchina. Ha accettato la scelta del suo allenatore e ora è pronto a ricominciare. Questa sera, contro il Cagliari, tornerà al suo posto, al centro dell'attacco, per riprendere a far gol. Ne ha già segnati quattro in questo avvio sprint di stagione. Sono 113 complessivi, ne mancano due (appunto) per raggiungere Maradona a quota 115 al secondo posto della classifica all-time dei marcatori azzurri: è questo il primo traguardo del bomber tascabile che sfrutterà questa stagione per sistemarsi da solo, in vetta, anche più in alto di Hamsik che due anni fa era riuscito a conquistare il podio coi suoi 121 gol che resteranno tali per sempre. Mertens impiegherà poco per superarlo, non vede l'ora. Ripartirà dal Cagliari, e dal San Paolo, la sua speciale rincorsa allo slovacco.

RICOMINCIANO. L'ultima perla l'aveva regalata contro il Liverpool, su calcio di rigore, all'esordio in Champions League. In precedenza aveva confezionato due gol alla Sampdoria e la prima magia con la Fiorentina al Franchi al debutto stagionale. Già quattro reti per Mertens, gliene mancano otto per raggiungere Hamsik e nove per superarlo, poi ci sarà tutto il tempo per prendere il largo, riparandosi dal "futuro Mertens" che prima o poi proverà a sovvertire nuovamente le gerarchie (potrebbe essere Insigne che a 28 anni è a quota 80 gol). Ma il primo obiettivo di Ciro, come lo chiamano i tifosi, è abbracciare Maradona. Servono due gol per raggiungerlo. Mertens spera di poterci riuscire già col Cagliari, comunque prima della sosta, approfittando anche delle altre tre partite contro Brescia (in casa) e Torino (in trasferta). Tra le due l'impegno di Champions a Genk. Tre partite, quattro con quella di stasera, per segnare tre reti e conquistare il secondo posto della speciale classifica. Un gioco da ragazzi per uno come lui.

GERARCHIE. Quest'anno Mertens giocherà tanto e segnerà come sempre, ma lo farà alternandosi agli altri. Il reparto offensivo non è mai stato così ricco: oltre a lui c'è Llorente, Lozano e il solito Milik, senza dimenticare Callejon, Insigne e Younes, altri attaccanti che agiscono da esterni. Ancelotti sfrutterà l'ampiezza della stagione per far ruotare tutti. A Lecce attacco inedito con due torri, stasera si tornerà all'antico con due piccoletti. Cambierà ogni volta, l'allenatore del Napoli, in base alle caratteristiche degli avversari e alle condizioni dei propri calciatori. Mertens sarà una costante, con qualche pausa. Inseguendo Hamsik. Ci siamo quasi.