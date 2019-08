Il Roma - Milik, futuro incerto: durante i giorni di riposo ha cercato il conforto dei familiari

Sono giorni strani per Arakdiusz Milik. Si sta allenando a parte da tempo, e la sua presenza in campo sabato a Firenze non è certa. Una situazione che si incrocia con le tanti voci di mercato che lo stanno coinvolgendo, ma anche con la trattativa per il suo rinnovo, che è stata interrotta. Milik gode della fiducia di Ancelotti e della società, tanto che si cerca di diffondere il messaggio che il polacco a breve prolungherà il suo contratto e che non è sul mercato. Può essere, intanto il Napoli lo ha proposto all’Inter per un eventuale scambio con Icardi più conguaglio. Inoltre, si sta valutando la possibilità di prendere una prima punta anche in caso (probabile) di mancato arrivo di Icardi. Ci sta prendere l’argentino per rinforzare il Napoli, anche a costo di sacrificare Milik. Ma prendere a prescindere un’altra prima punta, per giunta uno svincolato come Llorente, sarebbe un segnale chiaro di come la società cerchi qualcuno di più affidabile da affiancare al polacco. Una diffidenza sottile, che si è acuita in un precampionato in cui Milik non solo si è visto poco, ma nel quale è apparso in ritardo di condizione. Il ragazzo ha un carattere sensibile, e si vocifera che in questi giorni stia cercando il conforto dei familiari. Durante gli ultimi giorni liberi concessi da Ancelotti sarebbe tornato a casa. Chi lo conosce lo vede tranquillo, ma sul suo futuro c’è incertezza. Milik aspetta la fine del mercato per capire se il Napoli ha intenzione o meno di riaprire la trattativa per il rinnovo (interrotta per le richieste di ingaggio ritenute esose) ma intanto il Napoli è pronto a valutare offerte, nel caso dovessero arrivare.