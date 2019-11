Il Roma - Napoli molle e sfortunato, adesso è in crisi! Serve una reazione..."

Purtroppo il Napoli è in difficoltà, per non dire in crisi. Dopo i pareggi con la Spal e l’Atalanta arriva la sconfitta in casa della Roma. Il Napoli scivola in classifica, ora anche fuori dalla zona Champions e ovviamente il primo posto è sempre più un miraggio. Adesso bisogna reagire e riportare la macchina in pista per puntare ai primi quattro posti. Soprattutto, il Napoli deve ritrovare grinta e voglia di vincere. Serve un cambio di passo, e non c’entra l’impegno. Intanto la Roma non smette di sognare. La squadra di Fonseca batte il Napoli all’Olimpico per 2-1 e condanna gli uomini di Ancelotti alla terza sconfitta stagionale. L’allenatore giallorosso recupera Under, ma affida la fascia destra a Zaniolo, reduce da tre gol nelle ultime tre partite. E al classe 1999 servono diciannove minuti per sbloccare il risultato: Mancini apre per Spinazzola, l’ex Juve corre sulla fascia e scarica per l’accorrente Zaniolo che controlla il pallone e lo scaglia sotto l’incrocio dei pali alle spalle di Meret. Al 23’ il portiere partenopeo è chiamato a evitare il raddoppio: Kolarov si coordina dal vertice dell’area e lascia partire un mancino deviato dall’intervento provvidenziale di Meret in calcio d’angolo. Nella settimana delle polemiche arbitrali, il Var torna a farsi sentire: al 25’ Rocchi concede un calcio di rigore per un mani di Callejon, ma Kolarov dagli undici metri si fa ipnotizzare da Meret. L’episodio scuote il Napoli e da questo momento in poi è un prosieguo di occasioni per la squadra di Ancelotti che al 29’ va ad un passo dal pareggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Di Lorenzo batte Pau Lopez di testa ma non Smalling autore di un salvataggio miracoloso sulla linea di porta. Al 41’ la doppia chance più clamorosa: prima Milik di testa colpisce la traversa, sulla respinta Zielinski colpisce il palo. Nella ripresa la Roma torna quella della prima mezz’ora di gioco e trova il raddoppio al 55’: Mario Rui tocca col braccio un cross di Pastore, Rocchi concede il rigore. Dagli undici metri si presenta Veretout e batte Meret che aveva ancora una volta intuito la traiettoria. Al 59’ la Roma sfiora il raddoppio al termine di un’azione fotocopia a quella che aveva portato al 3-0 contro l’Udinese, ma questa volta Kluivert, al momento della conclusione trova solo la traversa. Al 68’ la partita viene sospesa per pochi minuti a causa dei cori razzisti, ma dopo pochi istanti Rocchi dà il via per proseguire e il Napoli torna in partita: al 72’ Cetin buca l’intervento su cross di Lozano e Milik mette in rete. Finale nervoso con due episodi da moviola: Zaniolo prima reclama un penalty per un contatto con Koulibaly in area, mentre successivamente è Mancini a protestare per un presunto tocco col braccio di Di Lorenzo, ma in entrambe le occasioni Rocchi fa proseguire. Al 96’ il Napoli ha l’occasione per il pareggio: Cetin stende Llorente e rimedia il secondo giallo, Milik si incarica di un calcio di punizione dal limite, ma il suo tiro si infrange sulla barriera prima del triplice fischio dell’arbitro. Finisce 2-1 per la Roma che, in attesa delle gare di oggi, si porta al terzo posto e stacca di 4 punti gli azzurri di Ancelotti, ieri squalificato e in tribuna. In panchina, al suo posto, il figlio e vice, Davide. Martedì una gara importante per la stagione: al San Paolo arriva il Salisburgo per il quarto turno di Champions League, in caso di vittoria e di contemporaneo successo del Liverpool in casa col Genk, per gli azzurri arriverebbe la qualificazione aritmetica agli ottavi di Champions. Ma servirà una prestazione diversa.