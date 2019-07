Il Roma - Nelle mani di Raiola per sfidare la Juve: Mino uomo chiave del mercato

Nelle mani di Raiola. Il buon Mino dalle origini campane è a piè pari nel mercato del Napoli. Da quando ha trovato il feeling con De Laurentiis sta cercando di accontentare i suoi assistiti, il suo portagoglio e anche il club azzurro. D’altronde non si lavora mica gratis o per la causa. La cosa importante è che riesca a portare al termine le trattative. Quella di Manolas è ormai chiusa. Si attendono a breve la firma e il tweet del presidente. Il greco dovrà blindare ancora di più la difesa al fianco di Koulibaly. Il patron è stato bravo in questa operazione perché ha comprato il cartellino con la clausola ma al tempo stesso ha ceduto Diawara ai giallorossi incassando 20 milioni. Raiola ci ha messo del suo come mediatore ma anche per chiudere in fretta il discorso economico del greco. C’è stata qualche difficoltà per quanto riguarda i diritti di immagine ma è stato tutto risolto. Il pezzo di lavoro Raiola lo deve fare per Lorenzo Insigne. Anche se nessuno delle due parti lo vuole dire, la storia tra il capitano e il suo Napoli sembra finita. Non ci sono più stimoli dall’una e dall’altra parte. Dovesse, però, restare darebbe sempre il massimo per la sua squadra del cuore. Aurelio De Laurentiis ha detto chiaramente che se arriva una proposta veloce ed allettante se ne può parlare. Raiola sta provando a sistemare Insigne. Senza, però, lasciare a piedi Ancelotti. Neanche a farlo a posta il giocatore che la davanti piace da sempre a Carletto lo gestisce sempre Mino. Si tratta di Lozano del Psv Eindhoven. Anche il messicano fa parte della scuderia del potente agente. L’attaccante ha fatto brillare gli occhi al tecnico azzurro agli scorsi Mondiali con il Messico. Poi lo ha fatto valutare per l’intera stagione e ha avuto dei riscontri importanti. Il costo del cartellino è molto alto. Intorno ai cinquanta milioni. Ma senza cedere nessuno dei big l’affare non si può chiudere. Anche perché c’è da pagare il prestito oneroso di James Rodriguez. Quindi o esce Insigne o non se ne fa nulla per quanto riguarda un altro pezzo pregiato oltre a Manolas e al colombiano del Real Madrid. Intanto in questa settimana che comincia oggi e porta all’inizio del ritiro sabato prossimo, bisogna iniziare a cedere i calciatori che non servono più al progetto di Ancelotti e anche quelli che tornano dai prestiti. Giuntoli si è concentrato soprattutto sugli acquisti ma i suoi collaboratori stanno lavorando sulle partenze. Che non dovrebbero essere poche. Lasciato andare via Albiol al Villarreal e ceduto ormai Diawara, si devono cedere Hysaj, Mario Rui, Rog, Inglese, Ciciretti, Verdi, Ounas e tanti giovani. Nel progetto resta Younes che ha dimostrato di poterci essere nel Napoli del futuro. Tutti il resto no. Naturalmente bisogna poi lasciare libere le caselle per eventuali altri acquisti. A centrocampo si sta cercando di prendere Veretout. Il francese ha già dato il suo assenso per un trasferimento in azzurro ma se non si fa tutto velocemente potrebbe anche decidere di accettare il Milan. Inutile dire che Ancelotti e la Champions sono molto appetibili e quindi c’è voglia di Napoli da parte di tutti. Vediamo come va a finire questa storia sperando di poter vedere completa la rosa appena si comincia a lavorare a Dimaro o qualche giorno dopo.