Il Roma non fa drammi: "Occasione persa, ma niente stress"

Niente da fare. Un’altra occasione persa. Ed è un peccato. La nona giornata di campionato poteva riaprire i giochi scudetti seriamente ed, invece, il Napoli ha seguito l’andamento lento di Juventus e Inter. Dopo i pareggi delle prime due di sabato, si sperava in un successo importante degli azzurri in casa della Spal. Ci voleva un colpo da tre punti. Ed, invece, ci si è fatti fermare da una Spal combattiva e anche fortunata. Che ha trovata in Berisha e il palo gli alleati per vivere una domenica pomeriggio da sogno. Semplici non era mai riuscito a fermare il Napoli nei due anni precedenti. Stavolta ce l’ha fatta facendo un piacere ai colleghi Sarri e Conte. La distanza è rimasta invariata, chi ha accelerato, invece, è stata l’Atalanta che ha travolto l’Udinese segnando la bellezza di sette gol. E mercoledì al San Paolo ci sarà proprio un confronto con la Dea. Che sicuramente ci arriverà meglio. Il post Champions, dunque, è costato caro. Se dopo il successo con il Liverpool c’era stata la sonora vittoria a Lecce, ieri pomeriggio l’impegno europeo si è fatto sentire un poco troppo. Anche perché hanno giocato quasi tutti quelli di Salisburgo. Specialmente in difesa. Dove è venuta una meno un’altra pedina. Si è fatto male, infatti, anche Malcuit. In panchina c’era Ghoulam ma Ancelotti ha preferito arretrare Allan inserendo come esterno offensivo Callejon. Champions o meno, qualcosa in più andava fatto. Il gol di Milik dopo nove minuti lasciava pensare ad un pomeriggio tranquillo. Ma purtroppo al 16’ Kurtic ha sfruttato una dormita generale in area mettendo il pallone nell’angolino. Un colpo a freddo che il Napoli ha provato ad incassare nel migliore dei modi. Infatti si è rimesso in sesto e nella ripresa, a parte il paratone di Ospina su Vicari, si è giocata ad una sola porta. Ancelotti ha provato a cambiare le carte inserendo Fabian al posto di un Elmas deludente. Lo spagnolo si è messo ad impostare e anche a tirare in porta. Grida ancora vendetta quel palo con Berisha che era rimasto a guardare. Fosse entrato il pallone ci sarebbe scrollato un bel po’ di tensioni da dosso. Anche perché la Spal era ormai a pezzi. Non ce la faceva più per ciò che aveva dato nella prima parte di gara. È mancato il cinismo per mandare al tappeto un’avversaria che ha badato solo a difendersi. Ci voleva qualcosa in più, anche in virtù di una classifica che poteva sorridere in vista del prossimo difficile incontro con l’Atalanta. Ha cambiato formazione e anche modulo Ancelotti per provare a mettere in difficoltà Semplici. È partito con un 4-4-2 ma poi ha voluto Mertens alle spalle di Milik. Elmas ha giocato al centro mentre Allan è andato a fare il laterale. Qualcosa di diverso per stanare una squadra che se le è giocata nel primo tempo. Poi la differenza si è vista. E anche ieri pomeriggio il protagonista è stato il portiere. Che ha voluto dire di no a Milik in varie occasioni. Di sicuro la bella notizia di un pareggio che non soddisfa è lo stato di forma del polacco. Se qualcuno voleva una risposta alla doppietta con il Verona l’ha avuta. È stato il migliore in campo Arek e non solo per il gol. Ha spazio per tutto il reparto cercando sempre di entrare in area e tirare. Il bomber, dunque, c’è ma non può segnare sempre lui. Ad un certo punto Ancelotti ha optato per le due torri facendo uscire Mertens. Llorente ha provato a far paura ai difensori ferraresi ma purtroppo il pallone gli è arrivato male a recupero ormai scaduto. Con Berisha uscito a vuoto su Milik avrebbe potuto piazzare il match point ma la porta non l’ha inquadrata. «Giocando così i risultati arriveranno», ha detto Ancelotti. Speriamo abbia ragione lui.