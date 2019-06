Il Roma non ha dubbi: "Annuncio imminente per Manolas! I dettagli dell'operazione"

Kostas Manolas dovrebbe essere un giocatore del Napoli entro il 30 giugno, e quindi già entro la fine di questa settimana dovrebbe esserci l’annuncio. La Roma ha bisogno dei soldi della clausola entro questa data per fare plusvalenza, indispensabile per rientrare nel Fair Play Finanziario. Sembra ormai certo che il Napoli pagherà la somma di 36 milioni, salvo poi cedere Diawara ai giallorossi per una cifra tra i 15 e i 18 milioni e recuperare circa la metà dei soldi. Al calciatore, già d’accordo da tempo con gli azzurri, uno stipendio da 4 milioni a stagione di base fissa. Il difensore greco sta già cercando casa.