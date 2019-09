Il Roma non ha dubbi su Lozano: "Presto sarà titolare"

Le vecchie abitudini non tramontano, tendono a consolidarsi, così Hirving Lozano s'è ripetuto anche col Napoli all'alba della sua avventura più importante. Il messicano si era presentato con l'etichetta del "puntuale all'esordio", ovvero in grado di bagnare con gol ogni sua prima volta. Lo ha fatto anche in Italia, ha scelto la partita perfetta per esaltarsi, peccato che il suo sigillo, quello del 3- 2, sia stato vano, non avendo permesso al Napoli di ottenere neppure un punto. Ma la vittoria della Juve non macchia il suo debutto, un tempo (il secondo) da protagonista, durante il quale è stato possibile conoscere Lozano, scoprendo pregi e caratteristiche di cui il Napoli aveva bisogno.

ESORDIO CON GOL. Lozano segna alla prima, lo aveva già fatto col Pachuca e col Psv, s'è ripetuto col Napoli e lo aveva sognato al suo arrivo. In conferenza stampa raccontò di sentirsi bene, era pronto per la Juve e sperava di segnare subito. Ci è riuscito grazie ad un taglio sul primo palo da centravanti navigato. Puntualissimo, Lozano, un cecchino anche in Nazionale. Lo raccontano le statistiche: non esiste esordio senza gol, per El Chucky, una speciale dote, molto più di una semplice coincidenza. Pungere subito, in ogni campionato, contro qualsiasi avversario, vuol dire essere predisposto ad una grande carriera, significa non aver paura delle novità. IL SUO GOL. Lozano ha debuttato con la maglia del Napoli nel secondo tempo al posto di Insigne. Ancelotti lo ha schierato in attacco al fianco di Mertens sul centro-destra, con Callejon alle sue spalle pronto a sostenerlo. Lozano si è presentato ai suoi nuovi tifosi col gol del 3-2. Zielinski lo ha servito dalla sinistra e lui ha anticipato tutti sul primo palo battendo Szczesny con precisione. Un gol cartolina che descrive le sue qualità. Non solo esterno: il messicano è un attaccante moderno, va alla ricerca della profondità, dribbla e sprinta ma è anche un fine realizzatore. Lo dimostrerà nei prossimi mesi.

CONCORRENZA. Il suo arrivo, oltre a quello di Llorente, permetterà ad Ancelotti di avere un ventaglio d'opzioni a sua disposizione ricco e variegato. C'è la torre come lo spagnolo, Milik sarà il centravanti, poi alle loro spalle si muoveranno e si alterneranno diversi "piccoletti" pronti a diventar giganti. Lozano potrà giocare al posto di Callejon, di Insigne e anche di Mertens. Ha un grande pregio, la duttilità, dato che all'inizio della sua carriera partiva da sinistra ma al Psv, soprattutto nell'ultima stagione, ha giocato prevalentemente a destra. Con diversi compiti da rispettare: creare superiorità numerica e attaccare l'area di rigore in cerca del gol. Come sabato con la Juventus. Una rete speciale, appena la prima, in attesa delle prossime. Con l'auspicio che possano essere anche decisive.