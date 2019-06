Il Roma - Ospina resta in azzurro, nessuno sconto dell'Arsenal: le cifre del riscatto

Aurelio De Laurentiis ci ha provato, ma senza riuscirci. Il portiere colombiano David Ospina sarà riscattato dall'Arsenal per una cifra di 4 milioni di euro. Dopo il prestito della scorsa estate, c'era un riscatto obbligatorio fissato a 5 milioni, basato sulle presenze. Il Napoli si è volutamente fermato a due step per non far scattare questo obbligo, tanto da concedere al colombiano vacanze anticipate. L'intenzione era di aprire una trattativa separata dalla clausola per confermare il portiere, chiaramente con l'intento di avere uno sconto. La proposta di riscatto del Napoli di 3 milioni è sempre stata rifiutata, e dopo aver aspettato qualche settimana De Laurentiis ha deciso di accontentare le richieste degli inglesi per evitare di perdere il portiere, che aveva già ricevuto più di un'offerta. Si è trovata una via di mezzo con la cifra di 4 milioni. Ospina, quindi, rimarrà nel Napoli con il contratto già firmato che vedrà il colombiano in azzurro per altri due anni. Tra l'altro Ospina è l'ex cognato di James Rodriguez: chissà che non possa essere un ulteriore "sponsor" per portare il fantasista suo connazionale in azzurro.