Il Roma - Per il Napoli la concorrenza dell'Atletico non è concreta, ADL convinto di prendere James

Il Napoli si sta complicando la vita con James Rodriguez. Il tempo sta scadendo, e quella concorrenza (fino ad ora lontana) ora sembra concretizzarsi. Mentre De Laurentiis non si smuove dalla richiesta di prestito con diritto di riscatto, l’Atletico Madrid si prepara a cedere Correa e farsi sotto con un’offerta a titolo definitivo, con contratto di cinque anni al giocatore. Se davvero sarà così James Rodriguez non potrà fare altro che accettare: il colombiano è in scadenza col Real nel 2021, e davanti alla prospettiva di altri cinque anni di contratto sicuri non potrà che accettare, con tanti saluti a promesse e impegni vari col Napoli e Ancelotti. È chiaro che De Laurentiis, a quel punto, dovrebbe pareggiare l’offerta e chiedere al Real la cessione di James a titolo definitivo, ma per ora il presidente azzurro non si smuove. Anzi, dal quartier generale di Dimaro traspare una sicurezza assoluta che l'impegno preso con Ancelotti vale oro, anche a costo di aspettare la metà o addirittura la fine di agosto per chiudere il discorso. Eppure qualcosa è andato storto: il tweet al primo giorno di ritiro con "Quel treno per Yuma" era un chiaro indizio che c'era un piano per portare James a Dimaro proprio in questi giorni, guardacaso quando il trequartista ha finito le sue vacanze. Invece Rodriguez è a Madrid, dove aspetta di aggregarsi al Real quando tornerà per riprendere gli allenamenti. E quindi cosa è successo? Situazione di stallo, sperando che l’Atletico Madrid non si faccia vivo: in questo caso la strategia del Napoli (condivisa con l’agente di James, Mendes) è di portare il ragazzo al Real Madrid a chiedere di essere ceduto al Napoli. In quel caso il presidente Florentino Perez sarà costretto a trattare per l’ormai famigerato prestito con diritto di riscatto. Ma se l’Atletico (come sembra) dovesse farsi avanti, per il Napoli sarebbe una sconfitta certa. James e Mendes hanno convenuto che non è il caso di accettare di andare a Napoli in prestito quando c’è un contratto definitivo e lungo col Real Madrid. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, visto che l’Atletico, prima di affondare per James, dovrebbe vendere Correa, che piace al Milan e con cui la trattativa procede bene. In più, il Real Madrid ieri ha perso Asensio per sei mesi: rottura del crociato e riflessione in corso. Non ci sono veri segnali, ma nemmeno si può escludere che James potrebbe essere clamorosamente tolto dal mercato, almeno fino a gennaio. Per il Napoli sarebbe una beffa, ma da Madrid filtra che il calciatore mal digerisce questa ipotesi, a patto di prolungare il suo contratto con i Blancos. Insomma, un vero e proprio intrigo.

LE ALTERNATIVE. De Laurentiis e Ancelotti non considerano di perdere James. Il presidente azzurro è convinto delle sue idee, l’allenatore le accetta senza polemizzare. Intanto l’idea di De Laurentiis è andare deciso su Icardi, in modo da annullare qualsiasi tipo di delusione da parte dei tifosi in caso di problemi con James. Primi sondaggi avviati, ma chi pensa che Icardi arriverebbe a costi di saldi si sbaglia. L’Inter per l’argentino chiede almeno 70 milioni, e ci sarebbe il giocatore da convincere: Maurito è sempre tentato dalla Juve, anche se si sta rendendo conto che i bianconeri potrebbero anche non chiamarlo. Icardi con James c’entra poco dal punto di vista tattico, ecco perché gli altri obiettivi restano Pépé e Lozano, profili più simili a quello del colombiano. Tra l’altro, si vocifera che in caso di arrivo di Icardi, Milik potrebbe anche essere ceduto, visto che la trattativa per il rinnovo non si sblocca. Insomma, anche in questo caso una situazione ingarbugliata. In realtà Ancelotti vorrebbe un vero trequartista, e vorrebbe che fosse James. Sfumato Fekir (solo sondato dal Napoli) a De Laurentiis piacerebbe investire su Dybala, per il quale farebbe follie. Ma si tratta solo di un sogno nei confronti di un calciatore che, per ora, non è sul mercato. Senza James, spazio a Icardi, ma c’è un posto libero per un altro “pezzo grosso”, quel numero 10 che Ancelotti tanto aspetta: sperando possa essere proprio James