Il Roma - Quagliarella sedotto ed abbandonato, nessuna chiamata da ADL

Questa estate del 2019, quantomeno dal punto di vista calcistico, è cominciata con già diverse dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Dalla “sorpresa” annunciata ma non ancora rivelata, alle parole su Fabio Quagliarella (ma citò anche De Rossi) che per il presidente azzurro sembrava prossimo all’arrivo: «Meriterebbe questa occasione. Non penso sia una questione economica né per noi e neanche per lui, ma una soluzione romantica per chiudere la propria carriera in quella Napoli che lui, per quello che è successo, non ha potuto vivere come avrebbe voluto, gioiosamente». Queste le sue parole, che portarono molti ad “abboccare” credendo che l’affare fosse già fatto. In realtà al calciatore non è mai arrivata una chiamata, né tantomeno alla Sampdoria. Il sentore che si trattava solo di una dichiarazione “tanto per” ha serpeggiato subito, soprattutto tra l’entourage e la famiglia di Quagliarella, che forse una chiamata da De Laurentiis o da Giuntoli se l’aspettavano davvero. In realtà il patron azzurro ha pensato all’attaccante della Sampdoria e capocannoniere del campionato solo in caso di una partenza di Mertens, che col suo contratto in scadenza nel 2020 era in bilico fino a qualche settimana fa, ma che ora sembra destinato alla conferma, anche senza rinnovo. E lo stesso De Laurentiis ha poi chiarito che l’ipotesi Quagliarella era solo un’idea di natura “romantica”: «Le mie parole per lui erano soltanto un atto d’amore e di simpatia, era un forma di bel gesto. Era per dire che se lui fosse stanco e volesse venire a fare qualche partita la nostra porta resterà aperta. Noi però dobbiamo capire se abbiamo bisogno di una vera punta o di una seconda punta, il mercato può creare delle sorprese», ha spiegato nei giorni scorsi De Laurentiis, evidentemente preoccupato di voler chiarire che da parte sua non c’era nessuna intenzione di fare annunci.

UNA SUGGESTIONE, quindi, come spesso fa De Laurentiis, che ha voluto elogiare l’attaccante della Sampdoria aprendo a un futuro azzurro solo teorico. Anche per De Rossi, del resto, disse qualcosa di simile: «Lo prenderei subito», ma in quel caso ebbe subito modo di chiarire che stava parlando in senso generale. Cosa succederà, quindi? Di certo il Napoli non lavorerà su un giocatore di 36 anni, anche se una improbabile partenza di Mertens potrebbe riaprire il discorso. Quagliarella, intanto, dovrebbe rimanere alla Sampdoria in attesa di conoscere il nuovo allenatore, anche se la tentazione di seguire Giampaolo nella sua prossima avventura è forte. Di certo lo stabiese non se la prenderà con De Laurentiis. L’attaccante conosce il presidente, e probabilmente è stato il solo a capire che le parole di Aurelio erano un altro simpatico bluff.