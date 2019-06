Il Roma - Raiola in missione per il Napoli, sul piatto 45 mln per Lozano che prende tempo: le ultime

IL NAPOLI, per ora, sta cercando un attaccante, perché vuole partire per il ritiro di Dimaro già con questo rinforzo a disposizione di Ancelotti. Ecco perché si continua a lavorare guardando in Olanda, dove il PSV ha messo sul mercato Hirving Lozano, l’attaccante messicano che tanto piace ad Ancelotti. Il club azzurro ha fatto un’offerta di 45 milioni di euro bonus compresi che è gradita al PSV, ma il problema resta la volontà del giocatore. Gran “maestro” di cerimonie e di questa trattativa è il suo procuratore Mino Raiola, che sta facendo da tramite con il Napoli, ma che ha anche avvisato De Laurentiis ed Ancelotti che il ragazzo ha la “capa tosta”, e che si è messo in testa che il Manchester United prima o poi lo chiamerà. In realtà c’è anche l’interesse del PSG, che ha fatto un’offerta importante per il ragazzo, ma che non si fa sentire da diversi giorni. In sostanza il Napoli è “terzo” in questa graduatoria per arrivare a Lozano. Nella testa dell’attaccante messicano c’è il Manchester United, in quella di Raiola il PSG, che offre al giocatore uno stipendio di quasi 4 milioni di euro.

L’OFFERTA DEL NAPOLI è ferma a 2,5 milioni per cinque anni. Raiola, che ha parlato a lungo di Lozano con Ancelotti, l’accetterebbe solo se il PSG e il Manchester United dovessero defilarsi. In realtà il vero pericolo è il club francese, perché Raiola ritiene che il Manchester United non farà alcuna offerta per il giovane attaccante. Il Napoli spera, e intanto aspetta che il ragazzo si convinca a dire sì agli azzurri. Tutto dipende da lui, insomma, ma Ancelotti confida nel lavoro di Raiola, che ha promesso di portare il giocatore al Napoli, anche in caso di nuovi club che dovessero inserirsi per il giocatore. Resta Lozano la prima scelta del Napoli, giocatore assai gradito ad Ancelotti, che è riuscito a convincere De Laurentiis a sborsare questi 45 milioni senza cedere nessun “illustre”.