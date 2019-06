Il Roma rilancia il nome di Icardi: "Sarebbe un'occasione e un acquisto da sogno! ADL e Ancelotti lo gradirebbero"

Carlo Ancelotti ha voglia di cambiare l’attacco del Napoli: l’arrivo di James è il primo segnale. Un trequartista di grande livello in grado di inventare e sfornare assist a ripetizione. Lozano è un altro obiettivo, seconda punta veloce e prolifica, che con il colombiano andrebbe a nozze. Ma non finisce qui: ci sono Younes, Insigne, Callejon e Mertens ancora in organico. E naturalmente c’è Milik, che è la prima punta. Se vogliamo dirla tutta ad oggi c’è pure Roberto Inglese, di ritorno dal prestito al Parma. Ma l’ex Chievo andrà di nuovo via, e nonostante tanti attaccanti, al Napoli mancherà un sostituto di ruolo per Milik. Un “9”, insomma: il numero che quest’anno è stato indossato da Verdi, ma che viene visto in partenza assieme ad Ounas. Possibile, quindi, che il Napoli possa prendere un’altra prima punta. Da mettere dietro Milik, o da mettere in diretta competizione con lui. In questo caso il Napoli non si muove con l’acqua alla gola, ma valuta le opportunità. Una di queste potrebbe essere Mauro Icardi: l’attaccante argentino è stato messo alla porta all’Inter. È fuori rosa, probabilmente non sarà nemmeno convocato per il ritiro. Ad oggi il testardo Mauro vuole restare, ma presto dovrebbe capire che è meglio cambiare aria. Lui andrebbe solo alla Juve, ha già rifiutato la Roma, e volendo anche il Napoli, a cui disse no già tre anni fa. Se la Juventus riuscirà a cedere Higuaìn potrebbe prenderlo, ma non è detto che il Pipita andrà via. Per il Napoli Icardi potrebbe essere un’occasione: Ancelotti lo gradirebbe, così come De Laurentiis. Un acquisto da sogno, un colpo da urlo che manderebbe i tifosi in estasi. Molto difficile, ma con la situazione difficile del giocatore argentino tutto può accadere. E questo del Napoli sembra essere un mercato scoppiettante...