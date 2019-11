Il Roma si interroga: "Qual è la vera natura di questo Napoli?"

Ma allora qual è il vero Napoli? Quello spumeggiante che intriga il mondo del calcio visto con l’Atalanta o quello timido, privo di carisma e fragile che vagava sul prato dell’Olimpico contro la Roma? Il dubbio pizzica la mente anche del più ottimista dei tifosi e si espande a tutta forza in quelle dei calciatori. Chi siamo noi? Ma soprattutto cosa vogliamo essere? Il Salisburgo è già qui. Siamo alla vigilia e forse non c’è niente di meglio della Champions League per ricominciare a riacquisire certezze. Tattiche, prima di tutto, poi magari anche di formazione. Nella competizioni in cui la squadra sta facendo meglio tornerà anche l’uomo che più trofei ha vinto, Carlo Ancelotti. Tocca a lui rimettere le cose a posto: le risposte devono arrivare anche da parte sua.

I PERNI DA RITROVARE. E allora non si può che ripartire dagli uomini che sul palcoscenico più importante d’Europa hanno portato avanti la carretta. E’ questa l’idea di Ancelotti, anche perché gli stessi calciatori sono quelli che hanno bisogno proprio ora di rinsavire dagli inferi. Koulibaly, forse quello che vive il periodo più buio tra gli azzurri, è ovviamente ancora il perno della difesa e con lui Manolas. Il migliore della stagione, Di Lorenzo, è diventato la vera garanzia di Carletto. Fabian Ruiz, uno dei peggiori nella debacle dell’Olimpico, è da considerare ancora imprescindibile in assenza di Allan. Con lui, dunque, forse il compagno più in crescita, Zielinski. Inevitabilmente, con Ghoulam ancora alle prese con le terapie post-affaticamento muscolare, anche Mario Rui è un titolarissimo e anche domani sera sarà fondamentale averlo al meglio.

ALL’ATTACCO. Paradossalmente, sebbene a Roma sia stata la fase difensiva a non funzionare, i dubbi di Ancelotti sono tutti legati a chi gioca davanti. Uno come lui, nell’intensità delle notti di Champions League, ha la tentazione di schierare una squadra tutta all’attacco, contro una squadra del tutto offensiva come il Salisburgo. Per questo non è da escludere l’impiego di Lozano sulla fascia destra al posto di Callejon, visto che sabato per la prima volta ha dato dei segnali incoraggianti. Anche Insigne appartiene alla categoria dei perni da ritrovare ed è difficile immaginare una sua esclusione. Dovrebbe agire ancora a sinistra, anche perché davanti al momento Milik è intoccabile: il più in forma insieme al più prolifico, Mertens, con Llorente da tenere lì in panchina, come carta da giocare se la partita dovesse mettersi in un certo modo.