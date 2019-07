Il Roma - Si stringe per James: affare da 50mln, pronto contratto fino al 2024

James Rodriguez accetta volentieri l’azzurro: ha voglia di lavorare con Ancelotti. E naturalmente lo vuole il Napoli, con i tifosi che lo sognano da settimane e De Laurentiis che è pronto ad accontentare Ancelotti. Bisogna trovare la quadra col Real Madrid: la formula giusta per il prestito, soprattutto per le cifre. Dovrebbe essere un prestito annuale dal costo di 10 milioni, e un riscatto fissato tra 30 e 40, a seconda di alcune clausole. Poi bisognerà trovare gli ultimi accordi col calciatore, ma per lui è pronto un contratto di cinque anni a 6,5 milioni. Forse saranno quattro più opzione per un altro. Insomma, bisogna mettere nero su bianco e trovare le cifre giuste, poi sarà tempo di annunci. Lo riporta Il Roma.