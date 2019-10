Il Roma - Spaccata la Red Bull Arena: “MaraMertens” e Insigne lanciano il Napoli al comando

Il Napoli mette a segno un fondamentale colpo Champions League. Vittoria in casa del Salisburgo per tre punti molto pesanti, che lasciano gli azzurri al primo posto nel girone e li proiettano verso la qualificazione agli ottavi di finale. La Red Bull Arena lancia il guanto e il Napoli accetta e vince la sfida, vincendola con autorità. Bisogna ringraziare di nuovo Mertens, che come sabato contro il Verona si è adoperato in tre grandiose parate per tenere il risultato in equilibrio. Il Napoli si è preso un paio di svanti, con lo scatenato Haaland, giovanissimo attaccante dal futuro promettente, che prima segna su un giusto rigore concesso per fallo di Malcuit, poi supera un distratto Koulibaly. Firma un 2-2 che infiamma la Red Bull Arena, ma Insigne ci mette pochi secondi a ribaltare tutto e rilanciare il Napoli in testa al girone.

A SALISBURGO la serata si apre con una gigantografia di Saw L’Enigmista con la scritta “Do You Want To Play A Game With Me?” sotto le note dell’inno della Champions. Ma il Napoli non si spaventa, accetta la battaglia e si gode un successo tanto bello quanto importante. In Austria termina 3-2 per gli uomini di Carlo Ancelotti che dopo una partita sofferta portano a casa i tre punti per difendere il primato del girone E e per scacciare i fantasmi di Genk. Tanto Napoli nei primi minuti di gioco con la prima occasione creata dopo soli 2 minuti grazie al destro di Mertens che da fuori area impegna Stankovic in corner. Poi la risposta dei padroni di casa arriva all’8’ con il gol annullato ad Haaland trovatosi in fuorigioco dopo una doppia deviazione della difesa partenopea. E nove minuti piu’ tardi Mertens scrive un pezzo di storia del Napoli: Malcuit alza il pallone per Callejon che di testa fa la sponda per il belga che a sua volta entra in area di rigore e scarica una sassata col destro in rete.

UN GOL DAL SAPORE speciale per Mertens che firma la rete numero 115 con la maglia partenopea ed eguaglia Diego Armando Maradona nella seconda posizione della classifica all-time. Ma la rete del vantaggio spegne i ragazzi di Ancelotti che per 20 minuti soffrono la burrascosa manovra austriaca con Meret sontuoso due volte su Haaland e una volta su Daka. Miracoli oscurati pero’ da una clamorosa ingenuita’ difensiva di Malcuit che al 40’ strattona Hwang e regala il calcio di rigore agli avversari: Haaland si presenta sul dischetto, spiazza Meret e firma il gol numero 5 in questa sua Champions da urlo. La seconda frazione si apre con i partenopei in zona offensiva e con l’unico spunto di Fabian che al 58’ prova un diagonale col mancino che termina di poco out. Ma sei minuti piu’ tardi il Napoli si riporta in vantaggio con Malcuit che si fa perdonare dall’erroraccio precedente con l’assist vincente (e un po’ fortunato) per Mertens che raccoglie in area e butta dentro il pallone col destro firmando cosi’ il gol numero 116 che gli permette di scavalcare El Pibe de Oro. Haaland, pero’, è sempre in agguato e al 72’ sfrutta un’amnesia difensiva di Koulibaly per bucare Meret con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un corner per il 2-2.

MA GLI AUSTRIACI non hanno nemmeno il tempo di esultare perchè nell’azione successiva Mertens alza un lob per Insigne che, subentrato dalla panchina, realizza una vera e propria magia scavalcando il portiere avversario con un bel pallonetto per il 3- 2. Il forcing finale del Salisburgo non porta esito e il Napoli compie una vera e propria impresa: Red Bull Arena sbancata dopo 70 partite ufficiali da inviolata, 19 in Europa. I ragazzi di Ancelotti ce l’hanno fatta, Mertens ha superato Maradona e la strada per gli ottavi si fa sempre più dolce.