Il Roma spinge Llorente: "Dai Nando, pensaci tu! Il suo carisma può svegliare il Napoli"

Fernando Llorente è la dimostrazione di cosa serve al Napoli per vincere. Giocatori forti, esperti e dal grande carisma. I campioni, insomma. Forse l’attaccante spagnolo non è un fenomeno: è un gradino sotto i grandi top player, ma è il giocatore che più si avvicina a quel tipo di caratteristiche. Esperienza, sagacia e intelligenza, ma anche la capacità di dare l’esempio. Anche per questo il suo impatto nel Napoli è stato molto positivo, per non dire devastante. Un assist nella partita contro la Sampdoria (per Mertens) il gol che ha chiuso la partita contro il Liverpool sul 2-0 in Champions League, e poi la doppietta al Lecce, partendo da titolare.



Solo la panchina lo ha fermato: quella contro il Cagliari, decisa da Ancelotti. Ma anche in questo caso, il suo ingresso in campo ha dato una scossa al Napoli. Llorente ha creato confusione nell’area dei sardi, reclamando un calcio di rigore che molto probabilmente l’arbitro avrebbe dovuto dare. Lo spagnolo è uscito dal campo con la maglia strappata e lo scoramento per la sconfitta, ma di sicuro non si arrende.



Nel corso della sua chiacchierata di ieri a Radio Kiss Kiss lo ha ribadito: certe partite non si possono perdere, ma per il Napoli non è mica finita. E lui è pronto: sembra essere Llorente il punto fermo, la certezza. Dell’attacco e non solo.

I gol in campionato e in Champions, ma soprattutto il carisma e la capacità di guidare i compagni. Il campione che serviva parla spagnolo, e quasi sicuramente Ancelotti gli affiderà una maglia da titolare. Anche perché l’ex Tottenham vive un ottimo momento. È in forma, si sente carico e ha voglia di giocare, di fare gol e di vincere. Nella sua intervista di ieri a Radio Kiss Kiss, Fernando Llorente esclude qualsiasi problema di incompatibilità con Milik («Mi trovo bene con lui, penso sia un grandissimo giocatore, si muove bene e crea molti spazi») e rivolge poi un pensiero anche al prossimo impegno di Champions col Genk: «È importante vincere lì e confermarsi primi nel girone».



Llorente non vuol dire indulgente, ma sa che bisogna tenere il morale alto. Ancelotti lo lancerà dal primo minuto anche per sostenere i compagni di reparto. Con lui, molto probabilmente, ci sarà Mertens, un altro leader ed esperto, ma il Napoli nel complesso è una squadra giovane che va guidata con esperienza.



Dovrebbe essere Milik a partire di nuovo dalla panchina. Non sarebbe un problema, si tratta di momenti. Ora è quello di Llorente, che a dispetto dei 34 anni sta benissimo: è brillante fisicamente. Poi arriverà anche la volta del polacco, che dopo il lungo infortunio (fermo un mese e mezzo per problemi al retto addominale) sta lavorando per ritrovare la miglior condizione fisica. Ancelotti, però, non può aspettare: chiede i tre punti col Brescia, per poi andare in casa del Torino col piglio giusto. La bella rimonta al Milan di giovedì non è passata inosservata, e l’allenatore azzurro vorrebbe fare sei punti prima della sosta. Sarebbe il modo migliore per prepararsi a un altro rush di molti impegni importanti. Senza dimenticare la Champions League, che si metterà tra il Brescia e il Torino, con gli azzurri chiamati in campo mercoledì sera nella trasferta in Belgio contro il Genk.