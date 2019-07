Il Roma: "Su James decisiva la volontà di ADL. Elmas pronto ad abbracciare Ancelotti"

Tifosi del Napoli in crisi per la questione James Rodriguez. Il pubblico azzurro è sempre più agitato per la trattativa con l’asso colombiano. Ad oggi la situazione è di stallo: il Napoli deve accettare le condizioni del Real Madrid, se vuole prenderlo. Cessione a titolo definitivo, per un costo di 42 milioni di euro. La possibilità di pagare in più “tranches” è la normalità in questi casi, e non da parte di un’ulteriore apertura degli spagnoli. Il Napoli, però, insiste con il prestito con diritto di riscatto. È probabile che il Real Madrid possa aprire a un prestito con obbligo, ma va anche detto che il club di Florentino Perez rispetto a qualche settimana fa si è irrigidito: prima aveva aperto a un prestito con obbligo, per l’appunto, oggi invece vuole solo il trasferimento a titolo definitivo. Il Napoli ha l’accordo col calciatore, e si fa forte di questo per mettere pressione al Real Madrid. Ma De Laurentiis non può imporre le proprie condizioni a Florentino Perez, e resta sulle sue posizioni. Da Madrid (sponda Atletico) De Laurentiis ha già mollato James, e Simeone si prepara ad accoglierlo. Tuttavia l'agente del colombiano, Jorge Mendes, in accordo col Real darà qualche altro giorno di tempo al Napoli, anche in rispetto delle preferenze del calciatore. Per il Napoli la formula giusta per prendere un giocatore come James è quella del prestito. Come il Real ha fatto col Bayern Monaco, concedendolo per due anni con diritto di riscatto. Secondo il presidente azzurro James oggi è due anni più vecchio, nella sua esperienza in Germania non ha fatto sempre benissimo, e a maggior ragione andrebbe dato di nuovo in “prova”, anche per un solo anno. Ovviamente ciò non vuol dire che De Laurentiis lo vorrebbe “gratis”. Il prestito avrebbe un costo e ci sarebbe il diritto di riscatto. Ma il Real non sente ragioni e la situazione non si sblocca: se de Laurentiis non si decide ad accettare James al Napoli non arriverà mai. Invece arriverà eccome Eljif Elmas. Il centrocampista 19enne del Fenerbache è già pronto: aspetta lo scambio di documenti (previsto in questi giorni) per arrivare in Italia, fare le visite e mettersi a disposizione di Ancelotti. Salvo intoppi dell’ultimo momento la situazione dovrebbe sbloccarsi proprio in questi giorni, definitivamente in questa settimana.