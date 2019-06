Il Roma - Tentazione top player: tutti i nomi accostati al Napoli

Non c’è niente da fare. Ma del resto il calciomercato è così. La tentazione dei grandi nomi è irresistibile. Anche se Carlo Ancelotti ha spiegato che giocatori da ingaggi di dieci milioni l’anno non possono arrivare. Parole che dovrebbero fare da guida per chi valuta e racconta il mercato, ma che sembrano essere volate al vento. Senza negare che un fondo di verità può essere sempre esserci, perché in fondo il calcio è strano, spesso illogico. E poi tutto può succedere. Quindi è inevitabile che si riapra il circo dei nomi e la girandola dei sogni. Non bastassero le indiscrezioni giornalistiche, ci si mettono anche i cosiddetti “insider”, che sfruttando il potere dei social si divertono a giocare col calciomercato scommettendo su nomi che spesso danno per certi. Talvolta per il gusto del “brivido”, stuzzicare i tifosi e prendere in giro i cosiddetti “esperti di mercato”: talvolta con delle “chicche” vere che arrivano per vie traverse. A volte dietro certi “insiders” possono nascondersi personaggi insospettabili che la sanno lunga. E quindi, nel dubbio, meglio dare credito a tutti, o quasi. Diego Costa, nonostante i quasi dieci milioni di euro a stagione è stato accostato ancora al Napoli. Verissimo che l’attaccante è amico di Ancelotti, ma da qui a parlare di ingaggio ce ne passa. Anche perché bisognerebbe chiedere a De Laurentiis. Stesso discorso per James Rodriguez, altro “paperone” ben conosciuto e adorato da Ancelotti. Sogni, suggestioni: come quella per Icardi, altro stipendio difficile da sostenere. E poi ci sono i costi dei cartellini. Rodrigo e Lozano, ad esempio, costano circa 50 milioni. Suggestioni, sogni: ma di concreto sembra esserci ben poco.