Il Roma - Tra quanto tempo si potrà giudicare Lozano? Per ora ha deluso

Verrebbe da chiedersi quanto ancora potrà durare questo periodo di “immunità da giudizio” per Hirving Lozano. Diciotto partite sembrano essere (quasi) sufficienti per tracciare un primo bilancio, magari parziale, del suo calcio. Per rendersi conto che l’acquisto più importante nella storia del Napoli, pagato quaranta milioni al netto di commissioni, si è rivelato un punto interrogativo che, ovviamente, fa sorgere dubbi in chi lo osserva muoversi. Sono poche e rare le partite ben giocate, in cui ha lasciato intravedere spiragli confortanti di futuro. Spesso Lozano ha deluso sbagliando anche le cose più semplici. Col Parma è entrato male in partita inciampando sul pallone e anche su se stesso, confermando limiti che sono anche fisici e tecnici, non solo dettati dalla necessità di ambientarsi in un calcio inedito e accanto a nuovi compagni.

DELUSIONE. Il giudizio è sospeso ma quattro mesi possono bastare per una prima fotografia del messicano. Il Napoli sperava d'aver acquistato un attaccante completo, un esterno rapido che seminasse il panico tra le difese, che invitasse i compagni al gol, che creasse spesso e volentieri superiorità numerica tra le linee. Non è andata così. Lozano ha un buon tocco di palla ma spesso solo quello. Fatica nei contrasti, non riesce a compiere un dribbling, ha segnato appena tre gol di cui due da rapace d'area di rigore - Juve e Milan - e uno col Salisburgo in Champions dalla distanza. Non ha mai dato l'impressione di essere un campione ma neppure un giocatore in grado di fare la differenza. Ma Lozano ha pagato anche le difficoltà collettive. Sperava che la squadra lo aiutasse ad emergere e invece i tifosi, nel caos generale, hanno creduto fosse lui, da solo, in grado di fare la differenza.

CREDERCI. Ma a dicembre nessuno va promosso o bocciato, i limiti possono diventare pregi e i dubbi certezze. Lozano avrà ancora tempo (non tantissimo) per mettersi in mostra, provando a giustificare un investimento simile. Col Sassuolo, ad esempio, potrebbe partire largo sulla destra al posto di Callejon, ruolo che ricopriva con naturalezza anche al Psv. In Olanda il messicano ha segnato tantissimo, con la sua Nazionale s'esalta, solo al Napoli - dove ha spesso cambiato ruolo, altra attenuante a suo favore - ha incontrato difficoltà mai conosciute prima. Per questo merita ancora fiducia. Servirà il sostegno di tutti per permettere al sorridente Hirving, un ragazzo per bene che accetta le critiche senza lasciarsi condizionare, di mostrare realmente tutto il suo valore.