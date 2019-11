Il Roma - Ultime di formazione: Insigne rischia, dubbio a centrocampo, possibile chance per Lozano

Ultime novità di formazione in vista di questa sera svelate dal quotidiano Roma oggi in edicola: "Tra i pali non si discute Meret. Così come Koulibaly e Manolas al centro del reparto arretrato. Di Lorenzo è l’uomo di destra, Mario Rui quello di sinistra. Più avanti potrebbe essere determinante Elmas con Fabian e Zielinski a sinistra. Se, però, il tecnico vorrà puntare su Insigne allora il polacco si sposterà nel ruolo di mediano. Sarà fondamentale la posizione di Callejon. Che proverà ad accentrarsi per cercare di portare fuori l’esterno avversario facendo così inserire fino in fondo Di Lorenzo. In attacco da capire cosa vuole fare Ancelotti. Se affidarsi ai soliti Mertens e Milik o se farne uscire uno per gettare nella mischia Lozano. Di certo Arek vive un momento di forma realizzativa buono e siccome non ha giocato in Austria dovrebbe esserci. Ma anche Dries sta molto bene e non vede l’ora di potersi ripetere nuovamente in Champions così come fatto quindici giorni fa alla Red Bull Arena".