Il soldato Kim attende il futuro: prima del 7 luglio non potrà muoversi dalla caserma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di conoscere il proprio futuro. Sul Corriere dello Sport si scrive di Kim, attualmente in patria per l'addestramento militare obbligatorio: "Il soldato Minjae è al centro di addestramento dell’esercito di Nonsan, nella provincia coreana di Chungcheong Meridionale, e sta completando le tre settimane di leva obbligatoria di base da integrare al servizio civile guadagnato con l’oro ai Giochi asiatici 2018.

Prima del 7 luglio non si potrà muovere dalla caserma e dalla Corea, ma ha tempo fino al 15 luglio per pagare la clausola (lo vogliono United, City e Bayern).