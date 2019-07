Il tesoretto delle cessioni finanziano il colpo in attacco: accumulati 102mln, 60 già spesi

Il tesoretto accumulato dal Napoli con le cessioni permetterà di dare l'assalto a Nicolas Pépé, calciatore che costa circa 80 milioni, o un altro grandissima calciatore. Tuttosport fa la conta dopo le otto cessioni messe in serie tra febbraio e giugno-luglio: Hamsik per 20 milioni, Inglese (22), Sepe e Grassi (11), Rog (15), Diawara (21), Albiol (5), Vinicius (17). Un totale di 102 milioni, non tutti disponibili subito, dai quali vanno sottratti i 60 milioni già spesi. Restano 42 milioni e sono sufficienti per avviare le operazioni per un top player.