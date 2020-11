Il Torino presenterà ricorso contro la Lazio: da annullare il 4-3 per il caos tamponi

Durante la pausa per le nazionali il Torino potrebbe presentare un ricorso in merito alla faccenda legata al caos tamponi in casa Lazio. La scorsa settimana i biancocelesti si sono presentati con Immobile e gli altri in campo, senza defezioni, e una settimana dopo la partita potrebbe riaprirsi, chiaramente nelle stanze dei tribunali.

VALUTA CAIRO - Nei giorni scorsi era stata prodotta dal club granata una lettera con richiesta di chiarimenti alla Procura FIGC, oggi dopo il blocco dell'ASL è al vaglio la possibilità di un ricorso, se a Urbano Cairo i legali diranno che ci sono concrete chance che venga accolto e se non rischiasse un autogol sul piano mediatico. Il Torino è l'unica squadra ad aver affrontato una squadra al completo ed è stato colpito proprio da Immobile, al centro di questo brutta vicenda. A scriverlo è Tuttosport.