Ilicic o De Paul, Callejon non teme nessuno: si lavora per il rinnovo

Sembra d’averla già vissuta quest’estate: tanti nomi, mille ipotesi, ma alla fine José Maria Callejon resta al suo posto. Sereno, tranquillo, rilassato. Possono cambiare i calciatori ed anche gli allenatori ma lo spagnolo non teme un ridimensionamento. Ogni anno, col suo impegno, con quelle doti nitide che lo rendono unico, conquista spazio e diventa titolare inamovibile della corsia destra d'attacco. Sarà così anche il prossimo? Una domanda lecita con risposta a sorpresa: forse sì. Perché l’età avanza, sono 32 dallo scorso febbraio, e in estate arriveranno “rivali” che potrebbero sfidarlo per un posto da protagonista. Ma ci sarà spazio per tutti, la stagione si preannuncia lunga, e Callejon resta un simbolo, un riferimento, un giocatore rappresentativo oltre che un soldatino al quale risulta difficile rinunciare. Fu così per Benitez, che lo richiese dal Real Madrid, per Sarri ed anche per Ancelotti, che lo ha arretrato di qualche metro ma, nonostante l'acquisto di Verdi e la presenza di Ounas, ha continuato a puntare su di lui.



LE VOCI. Il Napoli si sta muovendo, cerca nuovi esterni, giocatori offensivi di grande qualità. Si parla, ad esempio, di Ilicic oppure De Paul. Il primo parte da destra, il secondo da sinistra. Ma l'elenco comprende tanti altri profili che la società sta valutando per il futuro. Callejon ascolta disinteressato, si gode la sua vacanza dopo la sesta stagione al Napoli, si prepara per la prossima che vorrà Nonostante i 32 anni “Calleti” corre come un ragazzino e ha ancora tanta voglia di fare la differenza Prima con Benitez, poi con Sarri e oggi con l’attuale tecnico è un punto di riferimento in entrambe le fasi In programma c’è il rinnovo poiché ha il contratto in scadenza a giugno prossimo. È pronto un biennale vivere ancora una volta da protagonista.



RINNOVO. Potrà farlo ma solo dopo aver raggiunto l’intesa per il rinnovo. L’attuale contratto, infatti, scadrà nel 2020. Si cerca accordo per un prolungamento, si dialoga col suo procuratore, Quilon, per raggiungere un punto d’intesa che faccia felici tutti. Callejon ha già espresso il suo punto di vista: a Napoli sta bene e intende restarci. Lo stesso vale per la società che non ha mai pensato di rinunciare allo spagnolo.