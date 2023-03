In 100mila per Atalanta e Eintracht: il Maradona risponde così al ko con la Lazio

Sulla Gazzetta dello Sport si prevedono 100mila spettatori per le prossime sfide interne al Maradona

Niente a che vedere col marzo di un anno fa , quando il Napoli prima perse col Milan e poi - in aprile - contro Fiorentina e Roma in casa crollò emotivamente, prima che tecnicamente o tatticamente, bruciando le proprie possibilità di scudetto. Sulla Gazzetta dello Sport si prevedono 100mila spettatori per le prossime sfide interne al Maradona contro Atalanta e Eintracht,

"La sconfitta con la Lazio è stata completamente diversa e la gente lo ha capito, applaudendo e incitando la squadra a fine partita. Questo significa che l’entusiasmo dello stadio di Fuorigrotta non sarà minimamente intaccato e fra sabato prossimo e il mercoledì successivo, contro Atalanta prima ed Eintracht Francoforte in Champions ci saranno almeno 50 mila spettatori per volta a sostenere e spingere la squadra di Spalletti verso un doppio grande sogno. Specie per la sfida europea sono rimasti davvero gli ultimi tagliandi.