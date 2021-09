In attesa del rinnovo, Insigne si gode l'amore dei tifosi: sua la maglia più venduta

È ufficialmente partita la vendita delle nuove maglie del Napoli, negli store autorizzati e in quelli digitali. La più venduta, in queste prime ore, è quella di Lorenzo Insigne, come riferito dall'edizione odierna de Il Mattino e riportato da Tuttomercatoweb.com. Un segno inequivocabile dell'affetto immutato del popolo azzurro per il suo capitano, in attesa che venga risolta la lunga telenovela relativa al rinnovo del suo contratto.