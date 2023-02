In giro per la città ci sono scene che Spalletti non vorrebbe vedere

Napoli vive la cavalcata della squadra con un entusiasmo contagioso, tra la necessaria attesa e la spasmodica voglia di gioir

Napoli vive la cavalcata della squadra con un entusiasmo contagioso, tra la necessaria attesa e la spasmodica voglia di gioire. Nell’ultima settimana qualche traccia già si è mostrata, si sono viste in giro le bandiere (anche con il terzo scudetto), qualcuno ha già acquistato le trombette e in certe zone della città si sono viste anche le prime auto colorate d’azzurro. Scene che non vorrebbe vedere Spalletti. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.