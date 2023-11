In quattro scalpitano contro la Salernitana: tutte le possibili novità di formazione

Qualche volto nuovo per il Napoli domani nel derby contro la Salernitana all’Arechi dovrebbe esserci

Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, qualche volto nuovo per il Napoli domani nel derby contro la Salernitana all’Arechi dovrebbe esserci: Anguissa, Ostigard, Olivera dopo le tre gare da titolare di Mario Rui, anche Juan Jesus è un’opzione su cui riflettere durante la rifinitura odierna. È un mancino come lo squalificato Natan ma non gioca da un mese e mezzo, è appena rientrato dall’infortunio e bisogna verificare il livello di condizione, l’opzione più probabile è Rrahmani-Ostigard.