In Serie A nessuno come il Napoli in zona gol dall'arrivo di Calzona: il dato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quindici reti realizzate in sette partite con Francesco Calzona in panchina in Serie A: nessuno meglio del Napoli dall'arrivo del tecnico, il terzo della stagione, al posto di Walter Mazzarri. Dopo le quattro reti realizzate sul campo del Monza a sottolineare il dato ci pensa l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"La fase difensiva va ancora corretta ma l'attacco resta impetuoso: dall'arrivo di Calzona, dall'1-1 di Cagliari del 25 febbraio, il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol in Serie A. Quindici in 7 partite. Sei al Sassuolo e 4 ieri. La vittoria in trasferta mancava proprio dal Mapei, dal 28 febbraio: tante reti, tante storie. Troppi rammarichi: chissà perché, il Napoli dimentica spesso di aver vinto lo scudetto così".