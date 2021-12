In Serie A nessuno penalizzato come il Napoli con la Coppa D'Africa: club spera nel rinvio

In A nessun Club sarebbe penalizzato come il Napoli se la Coppa d'Africa non dovesse essere spostata. Gli azzurri sono infatti in prima fila nella richiesta di slittamento del torneo causa Covid. Domani in Camerun ci sarà un vertice a riguardo, la Fifa spinge a una riflessione ma gli organizzatori non mollano, come riporta Il Mattino. La squadra di De Laurentiis vedrà partire Koulibaly e Anguissa, che subito dopo la gara contro lo Spezia prenderanno i rispettivi aerei per raggiungere le nazionali e sottoporsi alla quarantena, mentre Osimhen rimarrà a Napoli a meno di un ok da parte del medico che lo ha operato. La paura del Covid è tanta e il Club azzurro ha anche chiesto ai suoi giocatori di prestare molta attenzione durante il periodo delle festività, evitando cenoni troppo affollati.