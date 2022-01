In Serie A pochi no-vax, ma in molti non hanno la terza dose

Pochissimi no-vax, ma anche pochissime terze dosi. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione dei calciatori vaccinati in Serie A. Un numero molto alto, appunto: l’AIC ha ribadito nei giorni scorsi che il 98 per cento dei giocatori ha ricevuto il vaccino anti-Covid. Il problema, evidenzia la rosea, è che la maggior parte di loro si sarebbe però fermata alla seconda somministrazione, in qualche caso anche abbastanza lontana nel tempo.

Così, nonostante sia sufficiente ad avere il super green pass - e comunque a evitare la forma grave del virus - il problema del contagio resta aperto. A maggior ragione, in assenza di una vera e propria bolla rigida, che non sembra essere stata attuata dalle formazioni del nostro massimo campionato attorno alle festività.