Inchiesta CdS sugli agenti dopo il caso-Pépé: "Governano loro e sfondano il tetto per le commissioni!"

Di spalla il Corriere dello Sport propone due inchieste a cui ha lavorato, legate in primis al mondo degli agenti, sempre più dominante nel calcio, prendendo spunto dalle esose richieste degli agenti di Nicolas Pépé al Napoli per chiudere l'affare. "Commissioni, l'Eldorado degli agenti", è il titolo dell'inchiesta, che ovviamente si sofferma anche su Mendes, Raiola e altri agenti super-potenti: "Sono loro a guidare. Governano scene, premono, convincono. Hanno argomenti. Bloccano trattative, le sbloccano, le ribaltano".

ADL DICE NO - Aurelio De Laurentiis ha detto di no alla richiesta di 6 milioni circa di commissioni, una cifra ben più alta del tetto del 3% previsto dal regolamento: "E' un tetto molte volte virtuale e molte volte evaso. Ci sono modi diversi per conservare buoni rapporti con un procuratore che deve portarti in casa un giocatore. Uno dei più sgamati è chiudere con lui un secondo affare, anche se minore, e forse un terzo, meglio ancora mettendo a bilanco una plusvalenza, così siamo contenti tutti".