"Incontenibile!". Quotidiani pazzi di Insigne: "La risposta a chi voleva la cessione..."

"E' l'unico del Napoli a giocare mentre intorno c'è un deserto calcistico". E' così che il Corriere dello Sport descrive Lorenzo Insigne nella prova di ieri sera contro la Fiorentina. Assist, gol, giocate. Ma anche tanto altro. Il capitano del Napoli è il migliore in campo, da 8 per il quotidiano, seguito a ruota anche da Tuttosport: stesso giudizio ed elogi a gogo. Doppietta e assist nel giorno in cui supera le presenze in azzurro di Maggio.

La Gazzetta dello Sport gli dà un voto in meno, ma parla sempre della sua firma sul match. D'altronde è oggettivo, parlano i numeri per lui. Insigne mvp. Se il Napoli esce dal Franchi con i tre punti lo deve anche (o soprattutto) al suo giocatore più rappresentativo. In estate s'era parlata di una cessione, qualcuno pareva la volesse, invece lui risponde così: da grande campione.

PAGELLE: La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 8 Tuttosport: 8 Tuttonapoli.net: 8